"Demoliendo mitos": Julieta Ortega habló sobre la ayuda de Palito a Charly García ¿Qué dijo?

Se sabe, desde hace tiempo que, Palito Ortega había tenido mucho que ver en la recuperación de Charly García y Cacho Castaña. Ahora, Julieta Ortega no dejó nada sin contar sobre el tema.

A no dudarlo. Julieta Ortega se crio en el mundo del espectáculo y siguió los pasos de sus padres en el arte. Y se sabe que Palito ayudó mucho a Charly García en su recuperación, al igual que a Cacho Castaña y otros amigos artistas.

Pero, sorprendentemente, Julieta reveló: "Tampoco es que vamos haciendo beneficencia por ahí. Creo que nos une un cariño especial por gente determinada y ahí estamos. Nos brindamos por completo. Eso lo aprendí de mi papá: a los amigos se los ayuda sobre todo cuando están en apuros, del tipo que sea. Mis hermanos son iguales así que eso lo aprendimos todos. Mi papá ha sido un tipo muy generoso a lo largo de su vida y no solamente con gente que lo podía contar, como Charly García o Cacho Castaña. Ha sido muy generoso con mucha gente que no sale en las revistas o en televisión y nadie se entera. A veces, no me entero ni yo.

En este sentido Julieta Ortega amplió su mirada: "Quizás me entero diez años o veinte años después porque alguien me para por la calle y me cuenta cosas que mi papá hizo por sus papás, por ejemplo. Me pasa y me ha pasado mucho. Entonces, eso es invaluable. Uno aprende mucho de los padres. No necesariamente porque te hayan dicho cómo son las cosas sino porque los viste a ellos en acción", señaló Ortega.

Finalmente, en el recuerdo también queda que Ana María Picchio contó que en distintos momentos de su vida Evangelina Salazar la ayudó mucho económicamente. Entonces, Julieta contó: "Sí, mi mamá también es así. Es una mujer muy muy generosa. Siempre digo que ser generoso con los hijos es fácil porque los hijos son una extensión tuya pero ser generoso con otras personas, incluso con gente que no es tan amiga, es muy meritorio. Me ha pasado de decirles: “Me encontré con tal persona y está pasando por un mal momento”. Y mi mamá siempre me dijo: “Llamala para ver qué necesita o qué podemos hacer o con quién podemos hablar para que le dé una mano”. Eso lo tenés o no lo tenés. Ni siquiera depende del dinero que tengas o el lugar que ocupes. Hay gente de mucho dinero y que ocupa lugares desde los que podría hacer muchas cosas por un montón de gente y no lo hace. Y hay gente con menos recursos que es puro amor y pura generosidad. Eso es lo que más me gusta de mis padres, cerró Julieta Ortega.