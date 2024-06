VIDEO. Así casi linchan a un joven acusado de abusar de una mujer en el Centro de La Plata

Una denuncia por un caso de abuso en pleno centro de La Plata casi termina ayer de la peor manera. Se vivieron momentos de extrema tensión por una mujer de 42 años que aseguró que en la parada de la Línea 307 de 7 y 45 un hombre le tocó la cola y tras advertir la situación varias personas que se encontraban en el lugar golpearon y retuvieron al acusado.

Todo quedó filmado y las imágenes muestran cómo quedó con su rostro golpeado. Además se advierte que la víctima lo insulta y da cuenta de lo que vivió: "Abusador de mierda. ¿Qué no le pegues? Me abusó, me tocó el culo", se le escucha gritar.

Finalmente el agresor fue detenido y quedó imputado en una causa caratulada como "abuso sexual simple", que se tramita en la UFI Nº6. Más tarde lo identificaron como Brian Ezequiel Fernández, de 21 años, quien estaría en situación de calle.

Lo cierto es que la mujer, en diálogo con EL DIA, contó que "hoy me llamaron de la comisaría Primera para decirme que quedó en libertad", por lo que "estoy angustiada y temo por mis hijas adolescentes que toman el colectivo. Esto no puede quedar así".

Sobre el hecho sostuvo que "estaba con el celular y pensaba que venía a robarme, pero su intención fue abusarme". Asimismo destacó que el acusado dijo que "está en situación de calle y que anda siempre por el Centro pero es peligroso porque le puede pasar a cualquier chica o adolescente".