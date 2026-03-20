Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

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En un contexto económico desafiante y con una tasa de desempleo que alcanzó el 9,5% en el Gran La Plata —según el último informe del INDEC—, la búsqueda laboral se intensifica en toda la Región. Aun así, distintos sectores productivos mantienen activas sus búsquedas de personal y recurren a los clasificados de EL DIA como un canal clave para conectar con trabajadores.
La sección, disponible todos los días tanto en la edición impresa como en la plataforma digital, reúne oportunidades en múltiples rubros: desde comercio y gastronomía hasta servicios, salud, logística y oficios técnicos.
Para quienes buscan empleo, se consolida como una herramienta directa y confiable, con ofertas actualizadas y vías de contacto inmediato con cada empleador.
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🔹 Busco cocinera horario de 7 a 15 horas de lunes a viernes. Presentarse con CV en 11 Nº 1292 el lunes 23 de 10 a 14 horas.
🔹 Cafetería de La Plata y City Bell incorpora: cocineros, ayudantes de cocina, baristas, camareros y bacheros. Enviar CV a: recursos.cake@gmail.com.
🔹 Restaurante céntrico de La Plata busca mozo/a. Enviar CV con foto a: buscoper2021@gmail.com.
🔹 Restaurante solicita cajera, cocineros y ayudante de panadería con experiencia. CV a: rrhhlaplata49@gmail.com.
🔹 Se solicita cocinero para geriátrico, jornada de 4 horas. CV a: residencialargaestadiarle@gmail.com.
🔹 Se necesita cajera y repositor con experiencia para supermercado en 472 y 21 bis, City Bell. Tel. 11-3397-2104.
🔹 Se necesita repositor, cajera y fiambrera con experiencia en supermercado (27 entre 85 y 86). WhatsApp 221-669-7267.
🔹 Busco chofer de taxi. Tel. (221) 612-8105.
🔹 Se busca joven (18 a 21 años) para lijado de cuadros y accesorios, zona 8 y 135 Berisso. Wsp. (221) 559-5422.
🔹 Chofer para remise turno día. Enviar datos al 221-305-2680.
🔹 Empresa de climatización busca empleada administrativa (medio turno). CV a: rrhh.climatizacion13@gmail.com.
🔹 Empresa de climatización busca técnico en aire acondicionado con experiencia. CV a: rrhh.climatizacion13@gmail.com.
🔹 Hogar de discapacitados solicita administrativa para prestaciones. CV al 221-223-7930.
🔹 Se necesita chofer de taxi (alquiler de turno). Zona 41 e/138 y 139.
🔹 Se necesita operario para lavadero de camiones (143 y 45).
🔹 Se necesita repositor y fiambrera (137 entre 80 y 81).
🔹 Se necesita cajera, fiambrera y repositor (supermercado 4 e/528 bis y 529).
🔹 Residencia de adultos mayores incorpora médicos, kinesiólogos, enfermeros y personal de limpieza. CV a: empleados.arvenecia@gmail.com.
🔹 Se busca administrativa con experiencia en personal y logística (Villa Elvira). CV a: recursoshumanoshogares2018@hotmail.com.
🔹 Se busca asistente de limpieza y cocinera (Villa Elvira). CV a: recursoshumanossc2026@gmail.com.
🔹 Se necesita empleada con experiencia en panadería. CV al 221-358-3643.
🔹 Se buscan jóvenes de 19 a 28 años. Presentarse con CV en 56 e/132 y 133 (13 a 14 hs).
🔹 Se necesita mecánico y chofer de taxi. Tel. 221-545-1140.
🔹 Se necesita chapista y pintor automotor. Presentarse en 43 e/141 y 142 Nº 2329.
🔹 Se solicita peluquera con experiencia. CV al 221-303-8165.
🔹 Se busca volantera (18 a 21 años), zona 3 y 520, de 7 a 13 hs. Wsp. (221) 559-5422.
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