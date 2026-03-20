Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy

La Ciudad

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA
20 de Marzo de 2026 | 16:30

Escuchar esta nota

En un contexto económico desafiante y con una tasa de desempleo que alcanzó el 9,5% en el Gran La Plata —según el último informe del INDEC—, la búsqueda laboral se intensifica en toda la Región. Aun así, distintos sectores productivos mantienen activas sus búsquedas de personal y recurren a los clasificados de EL DIA como un canal clave para conectar con trabajadores.

La sección, disponible todos los días tanto en la edición impresa como en la plataforma digital, reúne oportunidades en múltiples rubros: desde comercio y gastronomía hasta servicios, salud, logística y oficios técnicos.

Para quienes buscan empleo, se consolida como una herramienta directa y confiable, con ofertas actualizadas y vías de contacto inmediato con cada empleador.

Ofertas laborales de los clasificados de EL DIA

🔹 Bioquímico/a para socio y director técnico. 221-555-2198.

🔹 Se busca enfermera matriculada para trabajar en hogar de adultos mayores en Villa Elvira. Mandar CV a: recursoshumanossc2026@gmail.com.

🔹 Se busca Psicóloga, Trabajadora Social, Fonoaudióloga y Kinesióloga para cubrir horas en hogar de adultos mayores en Villa Elvira. Mandar CV a: recursoshumanossc2026@gmail.com.

🔹 Azufre en barrita, químico asesora fabricación. Cel. 0221-363-2007.

🔹 Busco cocinera horario de 7 a 15 horas de lunes a viernes. Presentarse con CV en 11 Nº 1292 el lunes 23 de 10 a 14 horas.

🔹 Cafetería de La Plata y City Bell incorpora: cocineros, ayudantes de cocina, baristas, camareros y bacheros. Enviar CV a: recursos.cake@gmail.com.

🔹 Restaurante céntrico de La Plata busca mozo/a. Enviar CV con foto a: buscoper2021@gmail.com.

🔹 Restaurante solicita cajera, cocineros y ayudante de panadería con experiencia. CV a: rrhhlaplata49@gmail.com.

🔹 Se solicita cocinero para geriátrico, jornada de 4 horas. CV a: residencialargaestadiarle@gmail.com.

🔹 Se necesita cajera y repositor con experiencia para supermercado en 472 y 21 bis, City Bell. Tel. 11-3397-2104.

🔹 Se necesita repositor, cajera y fiambrera con experiencia en supermercado (27 entre 85 y 86). WhatsApp 221-669-7267.

🔹 Busco chofer de taxi. Tel. (221) 612-8105.

🔹 Se busca joven (18 a 21 años) para lijado de cuadros y accesorios, zona 8 y 135 Berisso. Wsp. (221) 559-5422.

🔹 Chofer para remise turno día. Enviar datos al 221-305-2680.

🔹 Empresa de climatización busca empleada administrativa (medio turno). CV a: rrhh.climatizacion13@gmail.com.

🔹 Empresa de climatización busca técnico en aire acondicionado con experiencia. CV a: rrhh.climatizacion13@gmail.com.

🔹 Hogar de discapacitados solicita administrativa para prestaciones. CV al 221-223-7930.

🔹 Se necesita chofer de taxi (alquiler de turno). Zona 41 e/138 y 139.

🔹 Se necesita operario para lavadero de camiones (143 y 45).

🔹 Se necesita repositor y fiambrera (137 entre 80 y 81).

🔹 Se necesita cajera, fiambrera y repositor (supermercado 4 e/528 bis y 529).

🔹 Residencia de adultos mayores incorpora médicos, kinesiólogos, enfermeros y personal de limpieza. CV a: empleados.arvenecia@gmail.com.

🔹 Se busca administrativa con experiencia en personal y logística (Villa Elvira). CV a: recursoshumanoshogares2018@hotmail.com.

🔹 Se busca asistente de limpieza y cocinera (Villa Elvira). CV a: recursoshumanossc2026@gmail.com.

🔹 Se necesita empleada con experiencia en panadería. CV al 221-358-3643.

🔹 Se buscan jóvenes de 19 a 28 años. Presentarse con CV en 56 e/132 y 133 (13 a 14 hs).

🔹 Se necesita mecánico y chofer de taxi. Tel. 221-545-1140.

🔹 Se necesita chapista y pintor automotor. Presentarse en 43 e/141 y 142 Nº 2329.

🔹 Se solicita peluquera con experiencia. CV al 221-303-8165.

🔹 Se busca volantera (18 a 21 años), zona 3 y 520, de 7 a 13 hs. Wsp. (221) 559-5422.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Más Noticias

Se sortearon los grupos y Estudiantes ya conoce a sus rivales de la Libertadores

Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías

"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

VIDEO. Gimnasia, con tres arqueros y un vuelo demorado, comienza su periplo hacia Tucumán para enfrentar a Atlético

VIDEO. La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

“Envidia y miedo”: el productor de Emilia se metió en medio del escándalo con Tini y María Becerra
+ Leidas

Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar en La Plata

Para hacer la VTV, ahora primero hay que pagar varios días antes: trámite obligatorio y online

Anuncian más paros en la UNLP: qué días estarán complicadas las clases en facultades y colegios

VIDEO. Gimnasia, ante Atlético Tucumán, va por la recuperación: formaciones, hora y TV

El campeón, la altura de Medellín y un debutante: la actualidad de Flamengo, DIM y Cusco, rivales de Estudiantes en la Copa

Viernes nublado en La Plata y avanza una tormenta: para cuándo se espera

Vómitos, fiebre alta y diarrea: se suman más casos en La Plata tras la muerte por intoxicación con tortilla

Estudiantes se rearma sin Fernando Muslera... ¿ni Tomás Palacios?
Últimas noticias de La Ciudad

Últimos días para visitar la muestra “Bocetos” en el Colegio de Escribanos

VIDEO. Ingenio platense: crearon a “Lulú” para quejarse de un pozo de más de 2 metros

Con reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense, sesión especial por el 24M del Concejo Deliberante

Reclamo por despidos en una empresa de La Plata
Espectáculos
Este finde XXL se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
Murió Chuck Norris, el actor estadounidense experto en artes marciales que cautivó a los argentinos
VIDEO. Quien ganó MasterChef Celebrity 2026
Un problema de salud casi suspende el show de AC/DC
Ángela Torres, la “favorita”: Consagrada con la música y en los escenarios
Deportes
Argentina vs Mauritania, la Scaloneta ya tiene nuevo rival confirmado en la Bombonera
VIDEO. Gimnasia, ante Atlético Tucumán, va por la recuperación: formaciones, hora y TV
'La vuole nera': la Selección Argentina presentó su nueva camiseta suplente de cara al Mundial
Filtran chats de un ex mano derecha de Toviggino y un árbitro por presunto arreglo de partidos
VIDEO. A Estudiantes le tocó un grupo difícil en la Copa Libertadores 2026
Policiales
Caso fatal por presunta salmonella en La Plata: la panadería apuntada salió a "despegarse"
"En menos de un mes nos carnearon 6 novillos": en La Plata, el cuatrerismo tiene en vilo a una familia
Intoxicación mortal en La Plata: clausuran la panadería denunciada por vender supuesta comida con salmonella
La Justicia realiza nuevos allanamientos en la AFA
Vómitos, fiebre alta y diarrea: se suman más casos en La Plata tras la muerte por intoxicación con tortilla
Información General
Afirman que "sería un error histórico" que Argentina abandone la Organización Mundial de la Salud
Se agrava el desempleo joven: su tasa duplica ya al promedio del país
Dueños de un campo cerraron con una tranquera una ruta en Chubut
Los números de la suerte del viernes 20 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Empleo joven: la capacitación, clave en un mercado laboral limitado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla