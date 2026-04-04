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Un auto estuvo abandonado durante tres días en el Centro y fue remolcado tras una serie de reclamos

Un auto estuvo abandonado durante tres días en el Centro y fue remolcado tras una serie de reclamos
4 de Abril de 2026 | 17:18

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Un hecho generó sorpresa e indignación entre los vecinos de La Plata, luego de que un auto que se encuentra estacionado en doble fila a metros de Plaza Moreno desde hace tres días. En las últimas horas, ante el reclamo de los frentistas y transeúntes, respondió con una señalización en el lugar y -horas más tarde- con la remoción del vehículo. 

Según el testimonio de un vecino que transita recurrentemente por la zona de 54 entre 11 y 12, el vehículo permanece abandonado en esa ubicación desde mediados de la semana, desde el pasado jueves. Ante la evidente infracción, el auto marca Peugeot recibió varias multas por haber obstruido el tránsito.

Tras la insistencia en su reclamo, las autoridades se acercaron al lugar, pero la solución aplicada no fue la remoción del vehículo. En lugar de utilizar una grúa para retirar el auto, se le colocó un cartel que dice "Municipio en Obra".

El denunciante expresó su malestar al encontrarse con que, tras dos días de reclamos, el vehículo continúa "tirado" en doble fila y ahora se encuentra rodeado por señalización de obra pública, a pesar de no tratarse de una reparación vial real. 

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