Investigación derriba el mito de que el abuelo de Hitler fuera judío

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes
Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel
¡Descuentos que se festejan! En Nini, este finde comprá mejor que nunca
Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda
VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei
La negociación con el kirchnerismo sobre la Justicia seguiría abierta
El FMI insiste con aplicar un régimen cambiario para acumular reservas
Otra vez sube el agua: como otros servicios le gana a la inflación
Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras
“El Mató” suma su rock con sello platense a los festejos por el aniversario
Concluye el paro docente y los nodocentes anunciaron otra huelga
Actividades: aniversario, visita guiada, museos abiertos, taller, viaje y más
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Adolf Hitler no tuvo ningún abuelo judío, según unos investigadores que analizaron un trozo de tejido impregnado con sangre del dictador nazi, que desmintieron ese rumor.
El tejido analizado, que contiene ADN de Hitler, proviene del sofá en el que se suicidó el dictador el 30 de abril de 1945, explica el equipo de investigadores en un documental que se emitirá mañana sábado en la cadena británica Channel 4.
Es la primera vez que se secuencia el genoma de Hitler, según Turi King, genetista de la Universidad de Bath (oeste de Inglaterra), quien dirigió el estudio científico.
El análisis del ADN del dictador nazi “derriba un mito” según el cual habría tenido un abuelo judío, un rumor persistente durante su vida, señalan los autores del documental titulado “El ADN de Hitler: el perfil de un dictador” (”Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator”).
Según el rumor, el padre de Hitler nació de una relación extraconyugal entre la abuela del dictador y su jefe, de confesión judía. Pero los investigadores establecieron que existe una concordancia genética entre Hitler y la línea masculina de su familia.
Si el rumor hubiese sido cierto “no habríamos observado la concordancia de ADN con la familia Hitler, pero tenemos esa concordancia (...), lo cual pone fin a ese rumor”, explicó Turi King.
LE PUEDE INTERESAR
EE UU: terminó el cierre del gobierno federal
LE PUEDE INTERESAR
La bolsa de Nueva York en rojo, inquieta por las acciones tecnológicas
Por otro lado, el equipo de investigadores descubrió que “muy probablemente” Hitler padecía el síndrome de Kallmann, a menudo caracterizado por niveles de testosterona inferiores a lo normal, frecuentemente asociado a una criptorquidia (testículo no descendido), y que puede causar un micropene.
El análisis de ADN permite por primera vez corroborar documentos históricos según los cuales sufría una criptorquidia en el lado derecho, subrayan los investigadores.
Algunas canciones populares de la Segunda Guerra Mundial solían burlarse de la anatomía de Hitler.
Las pruebas también revelaron puntuaciones “muy elevadas” (entre el 1% más alto) de predisposición al autismo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar.
Sin embargo, los investigadores subrayaron que estos trastornos no pueden explicar las políticas de Hitler, que provocaron la muerte de decenas de millones de personas, incluido el genocidio de seis millones de judíos. (AFP)
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí