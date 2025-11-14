Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

El Mundo |SECUENCIARON SU GENOMA CON UNA MUESTRA DE SANGRE

Investigación derriba el mito de que el abuelo de Hitler fuera judío

Investigación derriba el mito de que el abuelo de Hitler fuera judío

El nazi Adolf Hitler

14 de Noviembre de 2025 | 02:33
Edición impresa

Adolf Hitler no tuvo ningún abuelo judío, según unos investigadores que analizaron un trozo de tejido impregnado con sangre del dictador nazi, que desmintieron ese rumor.

El tejido analizado, que contiene ADN de Hitler, proviene del sofá en el que se suicidó el dictador el 30 de abril de 1945, explica el equipo de investigadores en un documental que se emitirá mañana sábado en la cadena británica Channel 4.

Es la primera vez que se secuencia el genoma de Hitler, según Turi King, genetista de la Universidad de Bath (oeste de Inglaterra), quien dirigió el estudio científico.

El análisis del ADN del dictador nazi “derriba un mito” según el cual habría tenido un abuelo judío, un rumor persistente durante su vida, señalan los autores del documental titulado “El ADN de Hitler: el perfil de un dictador” (”Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator”).

Según el rumor, el padre de Hitler nació de una relación extraconyugal entre la abuela del dictador y su jefe, de confesión judía. Pero los investigadores establecieron que existe una concordancia genética entre Hitler y la línea masculina de su familia.

Si el rumor hubiese sido cierto “no habríamos observado la concordancia de ADN con la familia Hitler, pero tenemos esa concordancia (...), lo cual pone fin a ese rumor”, explicó Turi King.

LE PUEDE INTERESAR

EE UU: terminó el cierre del gobierno federal

LE PUEDE INTERESAR

La bolsa de Nueva York en rojo, inquieta por las acciones tecnológicas

Por otro lado, el equipo de investigadores descubrió que “muy probablemente” Hitler padecía el síndrome de Kallmann, a menudo caracterizado por niveles de testosterona inferiores a lo normal, frecuentemente asociado a una criptorquidia (testículo no descendido), y que puede causar un micropene.

El análisis de ADN permite por primera vez corroborar documentos históricos según los cuales sufría una criptorquidia en el lado derecho, subrayan los investigadores.

Algunas canciones populares de la Segunda Guerra Mundial solían burlarse de la anatomía de Hitler.

Las pruebas también revelaron puntuaciones “muy elevadas” (entre el 1% más alto) de predisposición al autismo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

Sin embargo, los investigadores subrayaron que estos trastornos no pueden explicar las políticas de Hitler, que provocaron la muerte de decenas de millones de personas, incluido el genocidio de seis millones de judíos. (AFP)

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Avanzan en el Concejo el Presupuesto y la Fiscal municipal

Tensión por una fiesta de colegios en un salón

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

Falleció Rubén “Chuby” Leguizamón

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

La relación con AFA, el gran tema a resolver
Últimas noticias de El Mundo

Tiembla Zelenski: por un escándalo de corrupción

Epstein recopilaba datos para perjudicar a Trump

EE UU: terminó el cierre del gobierno federal

La bolsa de Nueva York en rojo, inquieta por las acciones tecnológicas
Policiales
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”
Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro
Una captura por un crimen no apagó los reclamos
Información General
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Deportes
La relación con AFA, el gran tema a resolver
Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez
Se despide del 2025: la Selección juega con Angola

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla