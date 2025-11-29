Actividades: muestras, ferias, peña y club de lectura

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

29 de Noviembre de 2025 | 03:28
CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

feria en un centro de jubilados

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, situado en calle 13 ex70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso, informó que el día 14 de diciembre, en el horario de 16.30 20.30, se llevará a cabo la feria de emprendedores, con entrada libre y gratuita. Quien tenga interés en montar un stand para exhibir tus productos puede comunicarse con Cecilia, a través del 2215245481.

Muestra de arte y de talleres

Hoy a las 10.30 se realizará una muestra de arte en la Biblioteca “Alejo Iglesias” de Villa Elisa, situada en calle 6 entre 43 y 44. A partir de las 16, el espacio ofrecerá una muestra de talleres junto a actividades y juegos literarios pensados para todas las edades, con el objetivo de acercar a la comunidad a la lectura, la creatividad y la producción cultural. La jornada será abierta al público y se invita a las familias a participar.

Feria de Artesanos en Gonnet

Hoy se realizará la Feria de Emprendedores y Artesanos en el Centro de Fomento de Gonnet, situado en 502 entre 15 y 16. El evento se desarrollará de 16 a 21 y ofrecerá una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales. La actividad es abierta a toda la comunidad y no se suspende por lluvia.

Taller infantil en capital chica

Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.

Peña de fin de año en Abastense

El Club Abastense (520 y 208) realizará una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Según se informó, habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. La entrada anticipada tiene un costo de 9.000 pesos y en la puerta costará 12.000 pesos. Contacto: 221 3188988.

Club de lectura para chicos

Los viernes 5, 12 y 19 de diciembre, desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Biblioteca Central bonaerense (calle 47 entre 5 y 6). El nombre del taller será “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco”. Conducen Maca Boccia y Gabriela Pesclevi. Para anotarse: dirbibliotecacentral@gmail.com.

 

