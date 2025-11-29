Actividades: muestras, ferias, peña y club de lectura

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
Suben las naftas desde el lunes por un nuevo tramo del impuesto
Las billeteras virtuales podrían pagar menos intereses a los clientes
El 6 de diciembre se celebrará la Fiesta de la Frutilla en Meridiano V
Presentación de la libreta de la Asignación Universal por Hijo ante Anses
La Plata, capital del fútbol: el inagotable aporte de la Ciudad
Campeones de América: los que dejaron su huella con la Selección
Plantados contra el poder: Gimnasia y Estudiantes, por igual
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, situado en calle 13 ex70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso, informó que el día 14 de diciembre, en el horario de 16.30 20.30, se llevará a cabo la feria de emprendedores, con entrada libre y gratuita. Quien tenga interés en montar un stand para exhibir tus productos puede comunicarse con Cecilia, a través del 2215245481.
Hoy a las 10.30 se realizará una muestra de arte en la Biblioteca “Alejo Iglesias” de Villa Elisa, situada en calle 6 entre 43 y 44. A partir de las 16, el espacio ofrecerá una muestra de talleres junto a actividades y juegos literarios pensados para todas las edades, con el objetivo de acercar a la comunidad a la lectura, la creatividad y la producción cultural. La jornada será abierta al público y se invita a las familias a participar.
Hoy se realizará la Feria de Emprendedores y Artesanos en el Centro de Fomento de Gonnet, situado en 502 entre 15 y 16. El evento se desarrollará de 16 a 21 y ofrecerá una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales. La actividad es abierta a toda la comunidad y no se suspende por lluvia.
Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.
El Club Abastense (520 y 208) realizará una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Según se informó, habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. La entrada anticipada tiene un costo de 9.000 pesos y en la puerta costará 12.000 pesos. Contacto: 221 3188988.
Los viernes 5, 12 y 19 de diciembre, desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Biblioteca Central bonaerense (calle 47 entre 5 y 6). El nombre del taller será “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco”. Conducen Maca Boccia y Gabriela Pesclevi. Para anotarse: dirbibliotecacentral@gmail.com.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
