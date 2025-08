Una minera, cerca de ser la mayor inversión extranjera de la historia

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se prepara para recibir la presentación de lo que de concretarse será la inversión extranjera "más grande de la historia argentina", según lo señala el director Senior de Vicuña Corp. en Argentina y Chile, José Luis Morea.

Vicuña Corp. es la unión de BHP, la minera de origen australiano más grande del mundo, y la canadiense Lundin Mining y la idea es extraer cobre en la provincia de San Juan, a pocos kilómetros de la frontera con Chile.

Si bien el monto no fue confirmado por la compañía, sí es el que circula entre funcionarios, tanto a nivel nacional como provincial. Incluso, en ese ámbito, la cifra sería de hasta 17 mil millones de dólares.

De plasmarse, la mina tendrá la chance de convertirse en una de las 10 más grandes del mundo de cobre, oro y plata, en especial después que fuera declarada como el hallazgo de cobre más importante de los últimos 30 años.

Luego de la fusión de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, Vicuña Corp. ahora tendrá también la necesidad de adecuar los estudios de impacto ambiental y la necesidad de infraestructura asociada.

Sin embargo, un elemento para no perder de vista, es cierta tensión entre la firma y en este caso el gobierno provincial, que se dejó ver en declaraciones de Morea, quien dijo que San Juan debe "sostener su reputación" de provincia confiable para la minería, para lo cual no debe sancionar una nueva ley de proveedores locales, como es la idea del gobernador Marcelo Orrego y del ministro de Minería, Juan Pablo Perea. Mientras Morea dijo que "sería contraproducente", Perea aseguró que la norma no busca limiar la competencia entre proveedores sino "fomentarla, ordenarla y transparentarla".

La minería, Vaca Muerta y el campo son los tres grandes sectores exportadores a los que el gobierno del presidente Javier Milei apunta para la generación de dólares. Y en este caso, el cobre podría ser el mineral que más divisas podría aportar.

Como dato, Chile logró estabilizar su economía exportando por 50 mil millones de dólares por año sólo de cobre, mientras que todo el complejo minero de la Argentina el año pasado vendió al exterior por menos de 5 mil millones de dólares.