Maradona: "Yo iría en una fórmula con Cristina Kirchner"

Durante la misma entrevista realizada por un matutino porteño en la que descalifica a Scaloni como DT de la Selección, Diego Maradona expresó sus críticas con el gobierno de Mauricio Maci y contó que acompañaría a Cristina Kirchner en una posible postulación presidencial "porque la gente no llega a fin de mes".

"Yo iría en la fórmula con Cristina. A mi, Fidel Castro me dijo que tenía que dedicarme a la política. Y yo iría con ella, con Cristina. Veo a la gente sufrir, veo a la gente que no puede llegar a fin de mes", puntualizó el "Diez".

También Maradona dijo que "si Argentina no explotó es porque Dios no quiere o porque tenemos un Papa argentino. Esto es De la Rúa y medio. Lo que está haciendo Macri es De la Rúa y medio", señaló Diego.

Durante la extensa nota publicada hoy el ex jugador y actual DT de Dorados de Sinaloa también se refirió a su preferencia por los gobiernos de izquierda: "¿Sabés lo que pasa? Es que la derecha es muy prepotente. Es muy compradora. Te seduce con los dólares. No entiendo realmente cómo todavía estamos de pie los argentinos. Yo creo que esto es una hecatombe mundial. Yo creo que este tipo (por Macri) se cree que está dirigiendo un parque de diversiones. Y hay familias que no tienen de qué reírse".