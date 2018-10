Amenazas y agresiones: Gianola, muy complicado con mensajes a Meneses

| Publicado en Edición Impresa

La semana pasada, la actriz Fernanda Meneses apuntó contra Fabián Gianola por presunto acoso sexual. En resumen, lo que ella dijo fue que él le puso la mano debajo de la pollera en plenas grabaciones del programa “Hoy ganás vos”, enfrente de todos sus compañeros, además de otras actitudes. Entre ellas, el aparente maltrato psicológico.

La autodefensa que Gianola había hecho fue la siguiente: “Me lo veía venir. Esta señora me viene extorsionando porque levantaron el sketch en el que estaba y en el que hay que decir su personaje jugaba con eso de que me acosaba a mí”, según le dijo a la prensa.

Pero ahora trascendieron varios audios de WhatsApp que el cómico le habría enviado a la víctima y quedó muy expuesto. Todo ese material salió a la luz en el ciclo radial de Ulises Jaitt: serían de 2017, cuando ambos trabajaron juntos. Y contiene ataques terribles.

En el más terrible, Gianola la quiso convencer de no denunciarlo: “Hacé lo que tengas que hacer, si querés ir a ‘ Intrusos’, anda a ‘ Intrusos’. Estoy en el peor momento de mi vida, estoy en bancarrota, separándome muy mal, vos vas a Rial y yo esta tarde me tiro abajo de un tren, no te hagas problema. No tengo problema en quitarme la vida porque ya no aguanto más”.

Además, habría cuestionado a Meneses por su aspecto: “Mínimo 15 cm., vos medirás 1,60 y yo 1,77, 1,64 medirás, no se de dónde sacaste esta capacidad tuya de verte más alta que yo. Por otro lado siempre tuve piernas largas no se porque no me viste, me habrás visto más la cho... más que las piernas, yo tengo una posición bastante normal, la posición anormal para una dama es la tuya”.

“La que está mal parada sos vos, estás parada de una manera ‘tengo la conch... caliente y la ventilo’. Llamalo a Pepe Soriano y decile que estabas ventilando la argolla, es lo que se ve’”, se le escucha decir a quien sería el ex conductor de TVR.