De no creer: desapareció una nena, hicieron un piquete pero estaba debajo de la cama

Una nena de 9 años que era intensamente buscada desde ayer en el partido bonaerense de Avellaneda apareció esta mañana sana y salva en su casa, debajo de una cama, mientras sus familiares cortaban el acceso sudeste para reclamar por el accionar policial. "Estoy con mi bebé en brazos. Se quedó dormida debajo de una cama y no la vi", aseguró su madre a la prensa.

La nena identificada como Naiara Napoli desapareció entre las 18 y las 19 del miércoles, cuando una vecina la vio por última vez a la vuelta de su casa, ubicada en Bahía Blanca y Pedro Goyena, de la localidad de Wilde, en el sur del conurbano. Durante algunas horas, la policía registró casas de las zonas aledañas e incluso extendió la búsqueda hacia la localidad de Villa Domínico, pero no encontró rastros de la menor.

Por este motivo, un grupo de vecinos del barrio cortaron esta madrugada el acceso Sudeste porque según dijeron la policía no les había tomado la denuncia por la desaparición. Pasadas las 7, la mamá de Naiara avisó que encontró a Naiara debajo de la cama y los vecinos liberaron el corte de la ruta, que durante una hora generó un caos vehicular en una de los ingresos a Capital Federal.

Al respecto, la tía de la nena dijo ya habían revisado el lugar dónde apareció la nena y sospechan que alguien la pudo dejar ahi mientras Naiara era buscada por el barrio. “Para nosotros no estaba en la casa, ya habíamos revisado todo, mi papá incluso había buscado debajo de la cama, no puede ser que estuviera ahí dormida. Pasamos una situación muy mala, no pudimos dormir en toda la noche”, agregó Celeste. Intervino personal policial de Wilde y la UFI en turno de Avellaneda, que depende del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.