La Vela y esa costumbre de aportar medallas doradas olímpicas a nuestro país

Ningún argentino pudo disimular su emoción frente a semejante hazaña. En casa, en la cancha donde nació esta dupla que se coronó campeona del mundo juvenil, también se erigió a los nuevos campeones Olímpicos de una clase que hizo su estreno Olímpico en Buenos Aires.

Uno de los más emocionados fue el medallista olímpico de Río 2016 Santiago Lange, quien aseguró: “me siento súper orgulloso, emocionado, alegre, feliz por ellos y feliz por la vela, por saber que hay futuro.” Además no dudó en reconocer que para él se trata de un logro sumamente importante más allá de para los chicos, para toda la comunidad náutica argentina.

Dante Cittadini también se mostró muy contento con el resultado. “Nunca había visto tanta gente en el Río de la Plata. Ya mostraron cómo nos apoyan”, comentó emocionado. Dijo que la clave para ganar la regata fue el trabajo. Desde enero estuvieron entrenando mucho todas las semanas. “Yo creo que fue todo por esfuerzo, entrenamiento y dedicación”, cerró.

A Teresa Romairone le costó un poco más poder poner en palabras sus sentimientos, ya que confesó que todavía no terminaba de caer en haber ganado el oro. “Es impresionante estar acá en el Náutico de San Isidro, que sé que voy a volver a pasar un trillón de veces y ver este lugar donde me dieron la medalla. No voy a poder creerlo”, declaró.

No dudó en afirmar que hay muchísimos momentos que le quedarán guardados para siempre: la ceremonia de apertura, el himno cantado en la misma, cada regata y el podio, por supuesto.

La insignia plateada se la llevó la pareja que representa a Francia, conformada por Kenza Coutard y Titouan Petard. El bronce fue para los holandeses Laila van der Meer y Bjame Bouwer.

Además, en el día de la carrera final de Nacra 15, la sede independiente del Club Náutico de San Isidro contó con un invitado muy especial: el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.

Una dupla de oro confirmó su favoritismo. El abanderado celeste y blanco y su compañera cerraron un ciclo para quedar en la historia de la vela argentina.