Dujovne dijo que "en nada ayudan" las declaraciones de Massa sobre el FMI

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó hoy que "en nada ayudan" las declaraciones del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en Washington, quien expresó que "el próximo gobierno deberá volver a discutir el acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero aseguró que esas afirmaciones "no serán un obstáculo para que la Argentina tenga su acuerdo con el Fondo".

El acuerdo "es del país, no es un acuerdo de Cambiemos", dijo Dujovne y consideró que la afirmación del ex intendente de Tigre "no guarda la responsabilidad que debería tener un dirigente político que pretende tener cierta envergadura como el ex diputado Massa".

Por otra parte, dijo que en la reunión del FMI en la isla de Bali, a la que asistió el fin de semana, "se analizó una visión muy positiva sobre la recuperación de la Argentina que empieza a reflejarse en la mejora de nuestros bonos soberanos, con la estabilidad cambiaria que estamos viendo en las últimas semanas y que estamos seguros que se va a profundizar".