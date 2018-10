Hace poco fue campeón con River y ahora le está haciendo juicio al club  

Un ex futbolista de River, integrante del plantel que fue campeón en 2014, le está haciendo un juicio al club millonario en reclamo de una vieja deuda.

Se trata de Carlos Barbonero, un jugador de buen toque nacido en Colombia, que dirigido por Ramón Díaz se consagrara campeón hace cuatro años atrás.

En el club de Núñez, mientras tanto, aseguran que ya le pagaron y presentaron una contrademanda.

Carbonero se fue de River antes del Mundial de Brasil. No está jugando afectado de una osteocondritis en una de sus rodillas que lo alejó de las canchas, aunque hace un mes lo contrató el Deportivo Cali.

Las crónicas indican que el motivo el reclamo del colombiano a la institución es por el supuesto incumplimiento de un pago.

"Lo que he vivido durante este tiempo me ha llevado a ver la vida de otra manera. Estoy contento, pero muy tranquilo. He recibido todo como siempre, con humildad. No han sido momentos fáciles, pero ya hay que ir para adelante", comentó hace pocas horas Carbonero que durante este año no jugó, ya que se encontraba recuperándose de su lesión.