Música para todos los gustos, teatro, cine y mucho más en esta guía imperdible con todo lo que se ofrece en la Ciudad para no aburrirse

Hoy

Música

Clásico

Dúo Vietnam.- Hoy a las 21 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal Urquiza entre 462 y 464, música electrónica y de cámara, acompañados por Hugo Regi,flauta; Luis Martino, clarinete; Christian Morabito, corno; Leonardo Martino, trombón; Marisa Corral, violín; Teresa Plez, violín 2; Luis Santucci, viola; Maricel Turkovich, violoncello.

Misa para el Tercer Mundo del Padre Mugica.- Hoy a las 20 y a las 22 en el Taller de Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, a cargo de Quinteto de Cantares y músicos invitados. A beneficio de la Obra del Padre Cajade.

Concierto de Música de Cámara.- Hoy a las 21 en Casa Pesci, 53 Nº506, con Ana Sofía Romagnoli (soprano) y Sebastián Boeris (piano. Interpretarán obras de Respighi, Debussy y Schönberg.

Ensamble de Guitarras Jacarandá.- Hoy a las 19 en la Sala Filiberto Bibiloni, 7 Nº1076, en el marco del Ciclo de Conciertos de la Cámara Argentina de la Construcción. Entrada libre y gratuita.

Coros

Ciclo Coral en el Senado.- Hoy a las 19.30 en el Senado, 7 y 49, participan el Coro en la Estación y el Coro del Colegio de Escribanos. Entrada libre y gratuita.

Otros ritmos

Franca.- Hoy a las 20 en 5 entre 63 y 64, con Fran Formica como invitado.

Swing Peaks.- Hoy a las 21 en 9 y 53. A las 24, jam session con entrada gratis.

Íntima.- Hoy a las 21 en 10 y 59, Florencia Natalia Logulo + Cacho Macchi.

De Sur a Norte.- Hoy a las 22 en 15 esquina 63, música popular latinoamericana, al sobre.

Magia Blanca.- Hoy a las 21 en 31 y 83, con El Seba Gabriel Iuvanson.

Alejandro Duarte y Juan Pablo Boccia.- Hoy a las 22 en 419 y 5, Villa Elisa, trova.

Hasta que, La Estaño Blues Band y Comodines.- Hoy a las 22 en 45 entre 8 y 9, en el marco del Maldito Blues Club ciclo.

Segio Lanza.- Hoy a las 21.30 en 50 entre 19 y 20, show de covers nacionales de los 80.

Trío Clase Única.- Hoy a las 22 en 55 entre 13 y 14.

La Mix.- Hoy a las 21 en 122 entre 39 y 40, música de los 70, 80 y 90.

Bsides.- Hoy a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, banda homenaje a Los Beatles.

Fusión.- Hoy a las 22 en 44 y 151.

Gisela Magri.- Hoy a las 21 en La Salamanca, 10 y 60, con Luis Blanco y Lusber.

María Pien + Mariana Päraway.- Hoy a las 21.30 en la Estación Provincial, 17 y 71.

TANGO

Viernes de Tango en el Rectorado.- Hoy a las 19 en el Rectorado, 7 entre 47 y 48, clases de tango; desde las 20.30, práctica libre. Entrada libre.

Alberto Lara y Lili Giandon.- Hoy a las 22 en 51 entre 18 y 19, show de tangos y melódico.

FOLCLORE

Dúo Mora Martínez Paula Suárez.- Hoy a las 21.30 en Lucamba, 67 y 117, presentando su disco debut.

A puro folklore.- Hoy a las 21 en 44 entre 10 y 11, con Silvia Álvarez, José Reynoso y el Grupo Alpay.

DANZA

Noventa y seis horas danza.- Hoy a las 17.30 en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, 51 entre 5 y 6, se presentan seis propuestas: “Réplica”, un corto de videodanza; “Contrastes corpóreos trazados por el afuera”, videodanza; “Confluir, hacia el tiempo hacia el sol”; “Berlín No” y “La contemplación de un poema en espera”.

CINE VIDEO

Familia sumergida.- Hoy a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de María Alché en el marco del Ciclo de Cine Espacio INCAA.

La noche de 12 años.- Hoy a las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Álvaro Brechner en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

Notes on an appearence + Una luna de hierro.- Hoy a las 18.15 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del 14º Festifreak.

El silencio es un cuerpo que cae.- Hoy a las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Comedi en el marco del 14º Festifreak. Se realizará también la presentación del nuevo número de la revista Pulsión.

Fus delei vs Lonesome.- Hoy a las 21 en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, película musicalizada en vivo en el marco del 14º Festifreak.

Relaxer.- Hoy a las 22.15 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Joel Potrykus en el marco del 14º Festifreak.

CURSOS

Little Red Riding Hood.- Hoy a las 18 en el Instituto Manhattan, 12 casi 43, show recreativo y abierto para niños de 4 a 10 años para aprender inglés jugando y cantando.

Clase de Conversación en Inglés.- Hoy a las 19 (nivel 2) y a las 20 (nivel 1), en el Instituto Manhattan, 12 casi 43, clase gratuita bajo el tema “Charisma: how asking nicely can provide better opportunities”.

EXPOSICIONES

El dibujo expresionista.- En el Centro Bioquímico Distrito I, 44 Nº470, sigue la muestra de Laura de la Serna, de lunes a viernes de 9 a 18.

Mañana

Música

Clásico

Especial Música al mediodía.- Mañana a las 19 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, edición especial que reúne lo mejor de la música de cámara. Se interpretará el concierto “Les Chemis De L’Amou”, arias de corte del Siglo XVII y entradas y ballets de Robert Ballard, entre otros. Entrada gratuita.

Cuarteto UNNOBA.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal Urquiza entre 462 y 464, con Federico Moujan y Pablo Labanda en violines, Ricardo Bugallo en viola y Pablo Romero en violoncello, además de Mariano Rey como músico invitado. El programa incluye Quinteto para clarinete K 581 de W. A. Mozart y Cuarteto de cuerdas op.10 en sol menor de C. Debussy

Dúo Esteban Rossi-Andrés Pelaez.- Mañana a las 19 en el Anexo del Senado Bonaerense, 7 esquina 49, concierto de música de cámara. Gratis.

COROS

Ciclo Coral Meridiano V.- Mañana a las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71, se presentan X+ Canto de Buenos Aires, Coro Azahares de Villa Elisa y el Coro Rociero “Luz de Candela” del Círculo Andaluz. Entrada libre y gratuita.

OTROS RITMOS

Muerdo.- Mañana a las 20 en 43 entre 7 y 8, los españoles se presentan en La Plata presentando “La mano en el fuego”.

Mameloshn.- Mañana a las 21 en el Max Nordau, 11 entre 58 y 59, 26ta. edición de este clásico evento con canciones en idish, hebreo y ladino, bajo la dirección de Alejandro Hirsch y Marisa Malchiodi.

La Minga.- Mañana a las 15 en la Estación Provincial, 17 y 71, la cuerda de candombe celebra su cumpleaños con un desfile de comparsas.

Diego Dana + Gustavo Zurbano.- mañana a las 21.30 en 10 y 59.

Silver Big Band.- Mañana a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, jazz.

Waldemar y La Makina.- Mañana a las 24 en Ciudad Vieja, orquesta de 13 músicos que recorre todos los géneros apoyados en la salsa y tumba.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21 en Nueva York Nº4759, Berisso.

Batuque de la Estación & Revolta Samba Reggae.- Mañana a las 15 en la Estación Provincial, 17 y 71.

Sonora Festival Internacional de Compositoras.- Mañana a las 21.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, se presentan Nora Benaglia + Guillermina Ve, “Luis en Canta Grace” y Emilia Inclán Banda.

Silvia Augot y Horacio y la Música.- Mañana a las 22 en 141 entre 66 y 67, show melódico tropical.

Noche de Charlie Parker y Chet Baker.- Mañana a las 21 en 9 y 53, con Carlos Michelini.

El Seba Gabriel Iuvanzon.- Mañana a las 23 en 659 y 16.

Katios.- Mañana a las 21 en 60 entre 20 y 21.

TANGO

Piazzolla: intersecciones sonoras.- Mañana a las 18 en el Auditorio del Centro de Arte UNLP, 48 entre 6 y 7, en el marco de la 5ª Bienal Universitaria de Arte y Cultura de la UNLP.

Britos y Sembrela Tango.- Mañana a las 19 en 38 entre 15 y 16. Entrada libre y gratuita.

Jorge Gener.- Mañana a las 21.30 en 59 entre 12 y 13, tango y folclore con la guitarra de Enrique Pessi y el sonido de Omar Catena. Micrófono abierto.

Tangos y melodías entre amigos.- Mañana a las 22 en 34 entre 9 y 10, con Néstor Britez, Hugo Espósito, Cachito Bello, Franco Acquesta y Ruben Zaro. Micrófono abierto.

FOLCLORE

Melania Pérez.- Mañana a las 21 en la Salamanca, junto a Pocha Galván.

CINE VIDEO

La noche de 12 años.- Mañana a las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Álvaro Brechner en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

Nuevo Altar + Accidence + Arr for a Scene + Déjalo ser.- Mañna las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del 14º Festifreak.

Festifreak expandido: La escritura en primer plano.- Mañana a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del 14º Festifreak.

Dulcinea.- Mañana a las 19.15 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51,d e Luca Ferri en el marco del 14º Festifreak.

Segunda vez.- Mañana a las 22.15 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dora García en el marco del 14º Festifreak.

Sunstone + Look closely at the mountains.- Mañana a las 22.15 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, en el marco del 14º Festifreak.

CONFERENCIAS

Conversatorio con ceramistas que integran la muestra “Fuego sagrado”.- Mañana a las 17 en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, 51 entre 5 y 6, la curadora Graciela Olio entrevistará al grupo de ceramistas.

Domingo

Música

Clásico

Ciclo de Música al Mediodía.- El domingo a las 11.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con la soprano Silvia Sadoly acompañada por Federico Ciancio en arpa. Interpretarán obras de Caccini, Monteverdi, Ferrari, Landi, Strozzi, D’India y Marini.

OTROS RITMOS

La Charo & María Mulata.- El domingo a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, cantos de raíz afrocolombiana.

Música popular.- El domingo a las 20 en La Mercería Teatro, 1 entre 36 y 37, con Marina Piñol y Oscar Simiani.

Oldback.- El domingo a las 22 en 44 entre 22 y 23, cantobar. Entrada libre.

Cristian Molina.- El domingo a las 13 en Ruta 11 y 605.

Cantobar.- El domingo a las 21 en 51 entre 18 y 19, con Juan Páez, Lisandro Pejkovich y Pablo Giménez.

Silvia Augot y Horacio y la Música.- El domingo a las 13 en 4 entre 42 y 43, Villa Elisa, show melódico tropical.

Antu del Río.- El domingo a las 19 en 10 y 59, taller de danzas. A las 21, música en vivo. A la gorra.

CINE VIDEO

Familia sumergida.- El domingo a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de María Alché en el marco del Ciclo de Cine Espacio INCAA.

La noche de 12 años.- El domingo a las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Álvaro Brechner en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

Sofía.- El domingo a las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Alejandro Doria en el marco del Ciclo de Cine DAC. Entrada gratis.

Brazil.- El domingo a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Terry Gilliam en el marco del Ciclo Cineclub.

Zidane, un portait du 21e siécle.- El domingo a las 18.15 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Douglas Gordon y Philippe Parreno en el marco del 14º Festifreak.

Rojo.- El domingo a las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7,, de Benjamín Naishtat en el marco del 14º Festifreak. Función clausura.

EXPOSICIONES

Trans-misión.- El domingo a las 17 en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, 51 entre 5 y 6, happening en el cierre de la muestra de Joaquín Wall titulado “Frutille: le madre de todes les frutes”.