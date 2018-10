¡Divertido error! Susana Giménez publicó una selfie a cara lavada

La borró al minuto, pero los usuarios fueron más rápidos e hicieron capturas

Susana Giménez protagonizó este jueves un divertido blooper. La diva publicó, sin querer, una selfie a cara lavada en las historias de su cuenta de Instagram.

Y aunque rápidamente la rubia eliminó la publicación, los usuarios hicieron capturas que se viralizaron para mostrarla como nunca, de entrecasa y recostada en su cama.

Cabe recordar que no es la primera vez que a la conductora le sucede algo así. En junio hizo una tranmisión en vivo, también por error, em la que se la escuchaba decir: “Marcelo Tinelli no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!”

Tras ese episodio, Susana había confesado: “¡Yo no quiero tocar más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería. Después me di cuenta de que había apretado lo que dice vivo… Y bueno. Es un horror. Fui yo la que lo apreté. El arquitecto me estaba preguntando (si lo querían a Marcelo) porque no sabe. Qué se yo… ¡Un horror!”.