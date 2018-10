Renovado reclamo por un "piquete" permanente en la Estación de trenes

Usuarios del tren Roca renovaron su reclamo por un "piquete" que los taxistas montaron ya hace varios meses en la Estación de 1 y 44. Según denunciaron al WhatsApp de EL DIA, y tal como se ve en la foto, una hilera de piedras impide el paso de aquellos automovilistas que necesitan utilizar la dársena para el descenso y ascenso de pasajeros. Lo cierto es que sólo queda espacio para la fila de taxis, pero no para el resto de los vehículos que, muchos casos, necesitan utilizar ese espacio para que puedan subir o bajar personas discapacitadas. "Da bronca que las personas discapacitadas o que tenemos que andar con muletas no podamos acceder a los molinetes", se quejó uno de los vecinos afectados, al tiempo que reclamó: "No sé porqué nadie controla".