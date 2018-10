Lionel Messi perdió el juicio que había iniciado contra un diario español

Lionel Messi acaba de perder un juicio con el diario español ABC que había denunciado irregularidades en su Fundación.ÇEl jugador argentino había iniciado la demanda por "derecho al honor" y reclamaba más de 200 mil euros como compensación.

El juicio tuvo lugar el 18 de julio de este año en Barcelona y en las últimas horas de ayer se conoció la sentencia que condena a la "Pulga" a abonar las costas del juicio.

Vale destacar que la titular del juzgado destacó la "diligencia profesional" con la que trabajó ABC y la importancia de la libertad de prensa sobre el derecho al honor.

Además, la sentencia argumenta que "los datos (publicados) son veraces porque el periodista ha cumplido con la diligencia exigible y porque la información no solo es veraz sino que no se ha probado que no sea verdadera".