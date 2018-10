Estar pendiente de las redes, una costumbre que atrapa cada vez a más personas

Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat se convirtieron en la obsesión de muchos. Datos de un fenómeno que crece y se cobra nuevas víctimas

La escena ya es una postal de la vida nuestra de todos los días: ojos fijos en la pantallita de un celular y chusmeando no sólo lo que suben otros a las redes sino las respuestas que los posteos propios van teniendo hora tras hora, minuto a minuto o segundo a segundo. Lo que muchos intuyen con sabiduría de sentido común, lo confirman los últimos estudios en la materia: cada vez hay más personas que mantienen una relación adictiva con sus perfiles en las redes sociales.

“Existe un consenso entre los profesionales respecto de que efectivamente se presentan casos de comportamientos de personas vinculados a las redes sociales que reúnen las variables para definirlos como una adicción”, explicó Laura Jurkowski, psicóloga especializada en el tema.

La experta, que también es fundadora de Reconectarse -un centro de tratamiento de adicciones a Internet-, señaló que las herramientas tecnológicas “son muy importantes y actualmente no se puede prescindir de ellas”, pero al mismo tiempo aclaró cuáles son los comportamientos de los usuarios por los cuales hay que prender el alerta. “Los parámetros son los de cualquier otra adicción, la búsqueda y sensación de gratificación por el uso de esta red, que de otra manera no se puede conseguir, y que a veces se consideran como un escape a otros problemas”, precisó.

La especialista también remarcó como síntoma el hecho de que “muchas veces la actividad con las redes sociales pasa a ser lo más importante que la persona tiene y genera una dependencia, y es así como su humor cambia si puede o no conectarse”.

En este caso, se pueden citar como ejemplo los momentos en que por alguna falla técnica las redes sociales se caen durante solo unos minutos y eso genera un aluvión de mensajes de los usuarios con quejas o preguntas respecto de lo que pasa con el servicio.

“Tenemos la ilusión de que podemos hacer varias cosas a la vez pero es mentira”, advierte por su parte el psicólogo José Ramon Ubieto, autor del libro “Niñ@s hiper: Infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadas”. Según su visión, “si bien existe el discurso generalizado de que las tecnologías empoderan a los ciudadanos, lo que han hecho es hacerlo más esclavo”.

En Estados Unidos, el Center for Human Technology, fundada por Tristan Harris, un antiguo diseñador de Google, advierte de la peligrosa capacidad que tienen aplicaciones y móviles para captar la atención de los usuarios, dado que están expresamente diseñadas para eso.

“La hiperconectividad genera individuos más estresados -apunta Ubieto-, con problemas de concentración -especialmente adolescentes y niños-, y está cambiando las relaciones entre los individuos: cada vez se prefieren las virtuales a las personales”.

Para el profesor de Comunicación Javier Serrano-Puche, en tanto, el peligro es que “esta hiperconectividad está recayendo especialmente en los más los jóvenes y apunta a la aparición de nuevas fobias cuando no están constantemente conectados: FOMO -cuyas siglas responden en inglés a ‘Fear of missing out’ (miedo a ser olvidado)-, o Nomofobia -’No mobile fobia’, miedo a no tener el móvil-. La vida digital se cuantifica en ‘likes’ y en nuevos seguidores y eso lleva a los jóvenes a pasar horas en internet”.

“Los parámetros son los de cualquier otra adicción, la búsqueda de gratificación”

Los tratamientos de recuperación dependen en primer lugar de la situación de la persona, y de la contención que pueda recibir de familia o amigos, explica Jurkowski, y agregó que “el paciente tiene que empezar a darse cuenta de que tiene un problema. Después se trabaja con una terapia individual, cognitiva-conductual, para que el paciente logre una reorganización del uso de la computadora, teniendo en cuenta que la tecnología es una herramienta muy importante en este momento, y no se puede prescindir de ella”.

Estas cuestiones también pueden despertarse por iniciativa de los propios usuarios, como cuenta Estefanía, empleada en una empresa de comunicaciones. “Cuando generé mi cuenta en Twitter no pude evitar tener una sobredosis de uso de la red social, estaba pendiente de los Trending Topics, de generar buenos tuits y sorprenderme de la creatividad de otros usuarios”, comentó la joven, y agregó que usó esta red social durante un año de manera periódica y en un momento quiso darse de baja. Pero finalmente no llegó a hacerlo: le encontró un uso alternativo como canal de consulta con empresas de servicios porque, según consideró, las respuestas allí “son más rápidas y efectivas”.