Fiat AVZ: Ganó el Turbo Lopez en el Mouras

El “Turbo” Carlos López se quedó con la novena del año en el Mouras de La Plata y sique firme en la punta del torneo. Luego de una gran final en la que tuvo que pelear mano a mano con Blas Milillo, Maxi castillo, Nazareno Intili, Nico Casela y Diego Domínguez, a partir de la novena ronda el piloto de Lanús Oeste definió la carrera a su favor.

El podio del noveno capítulo lo completaron el campeón Nicolás Casela, quien logró revertir un domingo complicado, y Diego Domínguez de gran escalada también.

En el marco del Día de la Madre, hablamos del domingo 21 de Octubre, la categoría AVZ 1400 desembarcó en el trazado menor del Autódromo Mouras de La Plata y desarrolló en dicho escenario el noveno capítulo de la temporada 2018. Luego de su paso por Buenos Aires, la categoría que preside Leo Rodríguez retornó a la ciudad de las diagonales y llevó a cabo una fecha simple, con una serie a seis rondas y una final a doce, la cual –a priori– era muy importante, habida cuenta que estamos ya en el tramo final del certamen. Y lo primero que tenemos para contarles que luego de las pruebas libres del sábado, los pilotos de la categoría volvieron a escena el domingo a la mañana, momento en el cual llevaron a cabo la clasificación para la novena fecha. Y en dicha instancia apareció Diego Domínguez para quedarse con el mejor registro, tras establecer un tiempo de 1m. 21seg. 38/100 en su pasada más veloz. Segundo quedó Blas Milillo a 87/100, tercero clasificó Carlos López a más de un segundo, cuarto se metió Nazareno Intili y quinto se posicionó Maximiliano Castillo. Completaron los nueve posteriormente Oscar De Oliveira, Hernán Chiapella, Nicolás Casela y Marcelo Gómez Lume. Cabe señalar que los datos más relevantes de esta presentación tuvieron que ver con el debut del auto nuevo de Chiapella en este escenario y con el regreso a pistas por parte de Gómez Lume, luego de más de cuatro años (había estado en Buenos Aires, pero lamentablemente no pudo largar).

Serie clasificatoria

A las 12:15hs. comenzó a rodarse la serie única para los chicos de AVZ 1400 y la novedad surgió en la vuelta de salida a pista, ya que el auto nº 21 conducido por Nazareno Intili sufrió un desperfecto (perdía por la junta de la tapa de válvula) y fue tirando aceite por casi todo el circuito, lo que hizo que la partida se retrasara. Pero más allá de esto, rápidamente los auxiliares reacondicionaron la pista y sin mayores problemas la prueba se puso en marcha… Durante el arranque, con mucha autoridad Blas Milillo se aferró a la punta, dejando atrás a Diego Domínguez y a Carlos López. Luego se acomodaron Maxi Castillo, Oscar De Oliveira, Hernán Chiapella, Nicolás Casela y Marcelo Gómez Lume, y cerraba hasta allí el Naza Intili quien había partido desde zona de boxes. Pero rápidamente este clasificador se vio sacudido ya que por un lado Chiapella se retrasó en plena hoya y lentamente se fue para los boxes, mientras que lo propio para Intili a quien se le cayó la presión de aceite y decidió abortar la batería. Con el paso de las vueltas Milillo siempre tuvo todo bajo control y mantuvo una pequeña diferencia en la punta sobre sus inmediatos perseguidores, que fueron Carlos López (quien superó a Domínguez durante el segundo giro en la recta) y Maxi Castillo, otro que estuvo afiladísimo en este parcial. Por su parte Diego Domínguez fue perdiendo rendimiento y terminó protagonizando una lucha espectacular por el cuarto giro con Osqui De Oliveira y el campeón Nico Casela, la cual se extendió hasta el cuarto giro. Y mientras tanto el “Chury” Gómez Lume siguió todas las alternativas a metros del segundo lote de autos, a la vez que se iba adaptando al auto y readaptando al circuito. También es importante destacar que durante el tercer giro Hernán Chiapella volvió a pista. A partir de la cuarta ronda, en la punta se juntaron Milillo, López y Castillo y comenzó una lucha sin precedentes por la mejor colocación. Hubo varios sobrepasos, se notó mucho que Castillo no quiso involucrarse con dos de los principales aspirantes al título, aunque en varias ocasiones se midió con el líder del torneo e inclusive logró superarlo. Esta situación permitió que por momentos Blas respirara, aunque finalmente durante la sexta y última ronda, una vez que Carlos López logró deshacerse de Castillo, se la jugó en la hoya y consiguió desbancar al líder. De esta manera, ganándose el aplauso del público presente, Carlos López, Blas Milillo y Maxi Castillo llegaron a la meta soldados, siendo victoria nomás para “el Turbo”. Cuarto llegó Oscar De Oliveira ganándole la pulseada al campeón Nico Casela, quien llegó quinto pero muy complicado hasta aquí, en tanto que Marcelo Gómez Lume, Diego Domínguez y Hernán Chiapella completaron el clasificador de esta batería única. Cabe señalar que a partir de la cuarta ronda el poleman de la fecha (Domínguez) comenzó a evidenciar problemas mecánicos (el auto se le tiraba a parar), por lo que fue perdiendo posiciones y en consecuencia culminó la prueba muy relegado.

1 4 Carlos López

2 3 Blas Milillo

3 9 Maximiliano Castillo

4 6 Oscar De Oliveira

5 1 Nicolás Casela

6º Marcelo Gómez Lume,

7º Diego Domínguez y

8º Hernán Chiapella.

No clasificado: Nazareno Intili. Apercibimiento auto nº 7 (Chiapella) x no respetar velocidad en boxes (92km) Apercibimiento auto nº 21 (Intili) x no respetar señalización del banderillero.

Competencia fina

l A las 14:50hs., y con amenaza permanente de lluvia, comenzó a rodarse la novena final del año para los muchachos de AVZ 1400. Carlos López y Blas Milillo se encontraron cara a cara en la primera línea de partida y detrás de ellos estaban con sed de victoria también un inspiradísimo Maxi Castillo y un esperanzado Oscar De Oliveira… El semáforo se tiñó de verde y allá salió todo el malón en búsqueda de la curva uno, sector al cual llegó Carlos López en primera instancia, dejando atrás a Milillo, Castillo, Casela, De Oliveira, Intili, Domínguez, Chiapella y Gómez Lume, en este orden. Pero al llegar a la zona del retome, el Turbo se abrió mucho y allá apareció Blas Milillo para meter el hocico y saltar al primer lugar. Se cerró el giro inicial, se abrió el segundo y nuevamente Blas Milillo, Carlos López y Maxi Castillo se encontraron en el primer lote de autos, aunque esta vez al mismo se le sumó el campeón Nico Casela. Un poquito más atrás se acomodaron en fila india Nazareno Intili (de gran avance), Diego Domínguez y Hernán Chiapella, mientras que Oscar De Oliveira perdió el auto en el ingreso a la recta y lamentablemente terminó en el pasto. A todo esto, Marcelo Gómez Lume cerraba el tanteador desde el último lugar pero siempre expectante. Cabe señalar que durante éste giro Castillo intentó avanzar sobre López en la recta, pero en un descuido se le filtró Casela. Con la tercera ronda llegaron más novedades, pues en plena recta Chiapella ajustició a Domínguez, aunque no llegó a tirar el ancla en la uno y por tal motivo el “Chape” siguió de largo. Por su parte también hubo novedades en la punta, ya que nuevamente en la hoya… Carlos López encontró el hueco y se le metió a Milillo. Y mientras tanto, unas pequeñas gotitas de agua comenzaron a humedecer los parabrisas de los bolitas. Se abrió la cuarta ronda y en plena recta Blas Milillo recuperó la punta, al ganarle la cuerda al líder. Lamentablemente Casela se retrasó en el algún sector que no apreciamos y por tal motivo Intili escaló al cuarto puesto. Y si bien por un instante Milillo logró hacer una pequeña luz de ventaja sobre López y Cía., lo cierto fue que a partir del quinto giro se le soldaron cuatro autos; hablamos de López, Castillo, Intili y Casela. Aunque en este punto debemos señalar que lamentablemente Intili rompió en la cabecera y allí nomás quedaron varadas las esperanzas del piloto de Ezeiza, de gran tarea hasta allí. Otro que desertó de la prueba a esta altura fue el “Chury” Marcelo Gómez Lume, por lo que finalmente quedaron solamente siete autos en pista. La carrera no nos dio tregua y durante el sexto giro Castillo se le jugó en la recta, utilizó todo el potencial de los motores de Leo De Stefano y consiguió superar a Carlos López. Pero, la humedad de la curva uno le jugó una mala pasada al hincha del rojo… y allá fue a parar al medio del campo. También Hernán Chiapella protagonizó un semitrompo en dicho sector, por lo que el clasificador se vio sacudido. Cabe señalar que Castillo volvió a la pista enfurecido, le dio acelerador para que tenga y lamentablemente terminó rompiendo, metros más tarde.

A partir de la octava ronda se formó un cuarteto de lucha en la punta, encabezado por Blas Milillo y conformado también por Carlos López, Nico Casela y Diego Domínguez. Un poquito más atrás asomaba Hernán Chiapella y luego cerraba Oscar De Oliveira tras el despiste inicial mencionado. Pero de un momento a otro todo cambió, ya que en la curva uno, en el momento en que Carlos López iba por afuera… a Blas Milillo se le disparó el auto y allá quedaron varadas las esperanzas del triunfo para el piloto de Wilde. Finalmente, lloviznita de por medio, Carlos López logró escaparse de Nico Casela y Diego Domínguez y encaró de esta manera las últimas cuatro vueltas, de las doce pactadas, con mucha tranquilidad. Por su parte el campeón se desprendió de Domínguez y ambos controlaron desde sus espejos a Chiapella, quien venía cuarto pero mucho más atrás. Y cerraban hasta allí, con diferencias entre sí, Osqui De Oliveira y Blas Milillo.

Lo último para contar tuvo que ver con un nuevo despiste de Blas, cuando intentaba avanzar sobre De Oliveira, en el ingreso a la hoya, y no mucho más para agregar. Finalmente el marcador no varió en lo absoluto y Carlos “el Turbo” López consiguió su tercer triunfo en esta temporada y su octavo podio en nueve finales, lo que obviamente lo convierten en el líder indiscutible del torneo. El campeón Nicolás “Macana” Casela logró revertir un domingo en el cual había perdido totalmente su auto y lo coronó con un merecido segundo escalón del podio, que lo dejan más vivo que nunca para seguir en carrera en la lucha por retener la corona, mientras que otro que logró torcer el destino fue Diego Domínguez, quien arrancó el domingo en inmejorables condiciones (poleman) luego se complicó en la serie y finalmente tras excelente escalada fue quien completó el podio. Por su parte Hernán Chiapella finalizó cuarto y sumó sus primeros puntos gordos en este escenario, con el auto nuevo (para alegría de toda su gente), Osqui De Oliveira arribó quinto y cerró un gran domingo luego de una previa un tanto complicada, mientras que obviamente Blas Milillo estaba para más pero nuevamente la suerte no lo acompañó. Igual un sexto puesto no está nada mal y además, estimado Milillito, lógicamente esto tendrá revancha…

1 4 Carlos López

2 1 Nicolás Casela

3 5 Diego Domínguez

4 7 Hernán Chiapella

5 6 Oscar De Oliveira

6 3 Blas Milillo

No clasificados: Maximiliano Castillo, Nazareno Intili y Marcelo Gómez Lume. Record de vuelta auto nº 3 (Milillo) 1m. 22seg. 49/100 a 126.556 km/h – Novena ronda.

Texto: Luciano Moretti, Prensa de la categoría