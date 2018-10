Perdió la mano y la recuperó en un quirófano de Berisso

Estaba trabajando en su casa con una amoladora cuando ocurrió el accidente. Lo atendieron en el hospital Larraín. Allí, le practicaron una cirugía inédita en la Región

| Publicado en Edición Impresa

César Oscar Ferraresi (72) perdió una de sus manos en Berisso mientras reparaba una puerta en su casa con una amoladora. Y también en Berisso, gracias a una inédita cirugía en la región, la recuperó en el Hospital Larrain.

El reimplante incluyó un procedimiento de by pass, con el que los médicos del hospital de Berisso lograron que el paciente recupere su mano y actualmente se encuentre en un proceso de rehabilitación satisfactorio.

El accidente se produjo cuando Ferraresi intentaba arreglar la puerta del baño de su vivienda y, en esas labores, la amoladora “mordiera” la mano derecha del hombre. En medio de la desesperación, su esposa llamó al 911 y César tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Larraín, a donde llegó pensando que había perdido definitivamente su extremidad.

“Llegó al hospital con una amputación parcial del brazo y con múltiples lesiones tanto vasculares como tendinosas y óseas, con lo cual se dispuso una cirugía de urgencia”, describió el doctor Héctor Baudino, jefe de Servicio de Traumatología y Ortopedia del hospital Larraín. En esa delicada intervención participaron también el doctor Jorge Troncoso, del área de cirugía vascular; los traumatólogos Julián Ríos y Hernán Costa, y el residente Gastón Argozino.

“El paciente -apuntó el doctor Troncoso- prácticamente sufrió la amputación completa de la mano, ya que vino con la mano sostenida apenas por el cúbito. Tenía cortado todos los tendones, las dos arterias que van a la mano y todos los nervios, así que lo primero que se hizo fue sostener la parte ósea para darle estructura. Luego se revascularizó la mano mediante un by pass a una de las arterias, ya que la otra estaba extremadamente lesionada. La verdad es que los muchachos hicieron algo brillante, que fue reparar los nervios y cada uno de los tendones, fue un trabajo realmente importantísimo. De hecho, la mano hoy está viva y en rehabilitación”.

“El resultado es que el paciente sigue conservando su mano y a medida que vaya funcionando, con el tiempo va a tener una mano funcional como antes del accidente”, remarcó por su parte el doctor Baudino, quien destacó la delicada y sutil labor que llevó a cabo el equipo interdisciplinario que se encargó del reimplante.

“LLEGUÉ BAÑADO EN SANGRE”

César Oscar Ferraresi, el protagonista de la historia, todavía no puede creer que su mano vuelva a funcionar como antes del accidente.

“Llegué al hospital bañado en sangre -recordaba ayer- ingresé a radiología y la verdad es que no me acuerdo de más nada. Recién a las 36 horas me enteré que me habían operado y que estaba en terapia”.

Feliz y emocionado por los resultados de la inédita intervención luego de atravesar momentos tan difíciles, no podía más que dar las gracias “a todo el cuerpo médico, a todos, del primero al último, sobre todo a los cirujanos, a los que me curan, a los enfermeros, a todos les agradezco con el corazón porque se han portado maravillosamente bien. Pero lo que sí, prometo que nunca más voy a agarrar una amoladora”.

En cuanto al proceso de rehabilitación que por estos días afronta el vecino de Berisso, los médicos explicaron que “la expectativa es buena, aunque hay que tener en cuenta que es una lesión importante y que hay nervios y tendones que se cortaron que son los que le dan movilidad y sensibilidad a la mano. Pero va a andar muy bien”.