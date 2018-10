Bonadio envió a otro juez la causa sobre los fondos de La Cámpora

Esta decisión abarcó también a los ya indagados, el empresario Sergio Szpolski y los ex intendentes Ivoskus y Enrique García

El juez federal Claudio Bonadio resolvió ayer que otro magistrado investigue la acusación que involucra al diputado nacional Máximo Kirchner y otros imputados por aportes de dinero a la agrupación La Cámpora y otros hechos de financiamiento de la política supuestamente irregulares.

La decisión se tomó luego de indagar en estas últimas semanas al diputado Kirchner y otros referentes de esa agrupación, como Andrés “Cuervo” Larroque, José Ottavis, Eduardo “Wado” de Pedro y el ex secretario de Justicia del kirchnerismo Julián Alvarez, informaron hoy fuentes judiciales.

Bonadio dispuso que se abra una investigación independiente y la envió a sorteo de juez en la Cámara Federal porteña.

“No se posible afirmar que los nombrados hayan participado del sistema de recaudación de fondos de la asociación ilícita comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, sino que su conducta se habría circunscripto a la recepción de dinero para destinarlo a actividades de naturaleza política y electoral, de modo irregular y fuera de la normativa vigente”, fundamentó Bonadio en la resolución a la que accedió Télam.

Esta decisión abarcó además a los también ya indagados, el empresario Sergio Szpolski, y los ex intendentes de San Martín, Ricardo Ivoskus, y de Vicente López, Enrique García.

Con esta resolución, el juez desvinculó a todos los nombrados de la causa central por corrupción abierta a raíz de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, en la que está procesada la ex Presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de una asociación ilícita.

“No existe comunidad probatoria entre las investigaciones”, por lo cual llevarlas de manera unificada “entorpecería ambas pesquisas, dada su naturaleza, la cantidad de imputados, la cantidad de la documentación reservada y la celeridad con que la causa se desarrolla”, concluyó.

Todos ya fueron indagados por Bonadio y acusados de haber sido parte de entramado en el cual “parte del dinero ilegal de la asociación ilícita investigada también se destinó para solventar actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del Gobierno y de sus organizaciones satélites como La Cámpora”, según la imputación.

Las maniobras surgieron de dichos de dos de los arrepentidos del caso cuadernos, el ex secretario de Obras Públicas José López y Hugo Martín Larraburu, ex secretario del ex jefe de Gabinete Manuel Abal Medina.

Con esta decisión, será otro magistrado el que resuelva las situaciones procesales de Máximo Kirchner y los demás indagados.

Al ser indagado en la causa, el jefe de La Cámpora pidió su sobreseimiento, el acceso a los soportes fílmicos y de audio de las declaraciones de los arrepentidos en el caso, y negó las acusaciones.

Investigan Presuntas irregularidades en la CNEA

La Cámara Federal porteña ordenó profundizar una investigación por presuntas irregularidades en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) entre 2005 y 2007, al revocar los sobreseimientos de 15 imputados en el caso.

La decisión fue de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes ordenaron al juez federal Rodolfo Canicoba Corral seguir con la investigación y ordenar nuevas medidas de prueba, entre ellas, un perijate contable sobre la maniobra que se investiga como un posible “peculado” o “defraudación a la administración pública” a raíz de supuestos pagos de sobresueldos y uso de facturas falsas, explicaron fuentes judiciales.

El Tribunal de Apelaciones revocó los sobreseimientos de 15 imputados, entre ellos, a ex funcionarios de la CNEA, al hacer lugar a una apelación de la Secretaría de Energía de la Nación, querellante en el caso, según el fallo.