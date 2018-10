Realizarán en La Plata la autopsia al joven asesinado en Tandil

El cuerpo de Jorge Bustamente fue encontrado ayer en un arroyo, con un fuerte golpe en la cabeza y un cinturón en el cuello. Investigan las imágenes de las cámaras de seguridad

El cuerpo de Jorge Adrián Bustamante, el joven que había desaparecido el martes en la ciudad bonaerense de Tandil y ayer fue hallado asesinado en un arroyo, será trasladado hoy a la morgue de La Plata para ser sometido a la autopsia, informaron fuentes judiciales y policiales.

El cadáver será llevado a la morgue de la Policía Científica platense, ubicada en el predio del cementerio de la calle 72 y 136, para que los médicos legistas de esa dependencia confirmen el primer informe forense realizado ayer en el lugar del hallazgo.

Todo indica que Bustamente murió ahorcado con un cinturón que tenía anudado al cuello, pero además presentaba una lesión contusa cortante en el rostro.

El cadáver fue hallado ayer por un pescador en un canal aliviador del arroyo Langueyú, ubicado a unos 25 kilómetros de Tandil, lugar al que se accede por un camino rural en sentido al paraje La Patria.

El cuerpo, que estaba en avanzado estado de descomposición, tenía el torso desnudo y un pantalón oscuro.

Si bien fue reconocido por su fisonomía y, fundamentalmente, un anillo con las iniciales de Bustamante, los expertos en necropapiloscopía de la morgue de La Plata intentarán reconstruir los tejidos de las huellas dactilares para su identificación científica.

Voceros judiciales indicaron que ante la gravedad del caso, el fiscal general del departamento jucicial de Azul, Marcelo Sobrino, viajó a Tandil para brindarle recursos y colaboración al fiscal de la causa, Gustavo Morey, de la UFI Nº8 local.

Sobrino mantuvo esta mañana una reunión con el intendente Miguel Angel Lunghi y puso a disposición de la familia Bustamante a profesionales del Programa de Asistencia a la Víctima de la fiscalía general.

Las mismas fuentes revelaron que en las próximas horas podrían sumarse a la investigación instructores judiciales enviados por la Procuración General Bonaerense.

“Hay mucho trabajo por hacer, especialmente pericias técnicas sobre el análisis de comunicaciones de la víctima y de los sospechosos que surjan, que serán clave para esclarecer el caso”, dijo un investigador judicial.

Si bien en la causa aún no hay ningún imputado, la Justicia identificó a un joven de 18 años como la última persona con la que Bustamante se contactó antes de desaparecer.

De acuerdo a los pesquisas, el día de la desaparición, este joven mantuvo una charla de seis minutos desde su celular con Bustamante y se citaron para encontrarse personalmente.

Los investigadores allanaron en las últimas horas el domicilio del sospechoso y secuestraron un teléfono celular, una moto sin chapa patente y una campera roja con aparentes manchas hemáticas.

El abogado Claudio Castaño se presentó en la fiscalía para poner a disposición a su cliente y aseguró hoy al canal TN que el joven, al que identificó como Nahuel Morales, no tiene ninguna relación con el crimen, más allá de haber estado con Bustamante en el momento en el que un grupo de atacantes lo capturó.

“Nahuel no ha declarado, está shockeado todavía y hay distintas hipótesis de porqué no le hicieron nada. Él también conoce a los atacantes y tuvo la cautela de no nombrarlos para no exponerse a consecuencias indeseables”, dijo el letrado.

“Debe ser shockeante que te bajen de los pelos con los pantalones por las rodillas”, señaló el penalista para luego asegurar que la actitud de su cliente “puede dar para un encubrimiento, pero no un homicidio estas características”.

Castaño aseguró que esta mañana llevó a su cliente al centro de adicciones y al de salud mental de Tandil “a los fines de que sea evaluado y ponerlo en condiciones anímicas y espirituales para poder ayudar en el esclarecimiento del hecho”.

El abogado agregó que él va a “colaborar para que el iPhone de Jorge aparezca porque ahí puede estar parte de la verdad”.

Sin dar muchas precisiones, Castaño cuestionó el trabajo de la policía en esta investigación e incluso dijo que “la droga” puede estar vinculada al caso.

Bustamente fue visto por última vez la noche del martes pasado luego de asistir a una cena familiar, tras lo cual su auto fue encontrado incendiado y con manchas de sangre humana.

Si bien aún no se encontró el celular del muchacho, se establecido que aquel le envió a su familia un mensaje de Whatsapp a la 1:05hs. del miércoles.

A través de las cámaras de seguridad se determinó que a las 3:42hs., el Palio ingresó por Ruta 30, siguió por Suárez García y dobló luego por Azucena hasta Galicia, donde fue abandonado, aunque no se pudo identificar mediante esas imágenes la identidad del conductor del auto en esas maniobras.

El auto parecía seguir a una moto de 110 cilindradas con un solo ocupante y cinco minutos después, la misma moto vuelve por Azucena, en sentido a Lunghi, pero esta vez con dos personas a bordo.