Paritaria: los docentes inician una serie de encuentros en busca de “mediación”

Con su presidente, monseñor Jorge Rubén Lugones, a la cabeza, la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina recibirá hoy a media mañana a los secretarios generales de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Se trata de una situación inédita, que las entidades sindicales impulsaron con el fin de “buscar una mediación ante la total falta de respuestas por parte del Gobierno provincial en cuanto a salarios, infraestructura y comedores”.

En tanto, a las 13, los referentes de la Feb, Sadop, Amet, Udocba y Suteba se reunirán en la Legislatura provincial con los jefes de los distintos bloques.

En el transcurso de la semana, también mantendrán un encuentro con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con este diario, la secretaria general adjunta del Suteba, María Laura Torre, explicó que “jamás atravesamos por una situación como la actual. Estamos en octubre y no sólo no hemos recibido un aumento salarial, sino que ni siquiera tenemos algún indicio de una convocatoria”.

“El Gobierno de (María Eugenia) Vidal nos hizo una oferta de 19% de incremento salarial el 23 de agosto, cuando la inflación acumulada medida por el Indec había sido del 19,6% en julio. En agosto superó el 24% y en septiembre, según todas las proyecciones, ya se ubica por encima del 30%. Ante semejante panorama, el salario inicial docente sigue siendo de 12.500 pesos, como en diciembre de 2017”, puntualizó.

Torre, además, anticipó que “a los obispos, a los legisladores y al Defensor del Pueblo les vamos a pedir que medien frente a la intransigencia y la falta total de diálogo por parte del Gobierno. Y no solamente en el tema salarial, sino en el de infraestructura escolar y el de los comedores escolares, dos cuestiones muy graves sobre las que no se hace nada o se hace tan poco que no alcanza”.

La dirigente y directora de escuela (en uso de licencia gremial) de La Matanza detalló que “actualmente hay 525 establecimientos educativos de distintos niveles que siguen sin clases por graves problemas de infraestructura. Y la administración de Vidal ni siquiera ha presentado un plan de contingencia. Eso incluye a Moreno, donde apenas pudieron volver a funcionar un jardín de infantes y una secundaria”.

Comedores “colapsados”

El tercer tema que pondrán sobre la mesa durante el encuentro con los obispos de la Pastoral Social y con los legisladores será el de los comedores escolares.

Al respecto, la secretaria adjunta del Suteba aseveró que “los cupos son totalmente insuficientes, pero además es insuficiente el monto de cada menú. La gobernadora decidió un aumento de 19 a 22 pesos. Es imposible pensar en comidas nutritivas para todos los alumnos durante los cinco días de la semana con ese monto. Se trata de una suba del 15% cuando sólo en septiembre los alimentos aumentaron casi el 8%”, enfatizó.

El comunicado oficial del Frente de Unidad Docente hace hincapié en que “los docentes en actividad y los jubilados están viviendo con un salario congelado desde el 2017, ya que los adelantos a cuenta que viene pagando el Gobierno en forma unilateral no conforman salario y no se computan en los ítems antigüedad, aguinaldo, escalafón y demás”.

“Ante el brutal ajuste y la devaluación de nuestra moneda, el Ejecutivo bonaerense no realizó ninguna propuesta salarial que pueda siquiera ser considerada, demostrando falta de voluntad para resolver el conflicto en educación. Esto queda demostrado cuando sigue desoyendo el fallo de la Justicia que le ordenó actualizar los sueldos en base a la variación de precios mensual que publica el Indec, y cuando no cita a los gremios a negociar”.