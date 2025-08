El interior de la Provincia reclama por el mal estado de los caminos rurales

El problema del mal estado de muchos de los caminos rurales de la Provincia denunciado ahora por residentes y productores de la zona de Ramallo, que piden una mayor inversión y control sobre el uso de la tasa vial y que aseguran que el deterioro complica a la producción y al acceso a servicios básicos, no debiera ser desoído por las autoridades provinciales y lugareñas. En especial ahora, que el territorio bonaerense se ve afectado por anegamientos aquí y allá, debido a las lluvias.

Ramallo dispone de una red de caminos de tierra de más de 800 kilómetros de extensión y muchos de ellos están intransitables y necesitados de obras civiles postergadas. Ello a partir de la falta de mantenimiento y de las intensas lluvias caídas que los ha vuelto intransitables, según señalaron directivos de la Federación Agraria, filial Ramallo.

“La gente está pagando la tasa como corresponde. Entonces no veo por qué no se arreglan los caminos”, cuestionó un dirigente de esa entidad. Recordó que durante la gestión de un ex intendente, unas ordenanza establecía que el 50 por ciento de la recaudación de la tasa vial se destinaba exclusivamente al mantenimiento de caminos, lo que permitió alcanzar un nivel de cumplimiento del 96 por ciento en la red vial.

En la nota publicada en este diario, el referente rural también advirtió sobre la falta de adecuación de las rutas rurales al crecimiento del parque de maquinaria agrícola: “Hoy las máquinas que están sembrando, la mayoría son sembradoras y tractores grandes, y los caminos han quedado chicos. Hace falta mucho trabajo para mejorarlos”.

Tal como se dijo, además de las complicaciones logísticas a la producción y traslado de granos y animales, el mal estado de los caminos dificulta la conectividad y dinámica general, impide la llegada a las escuelas y el acceso a muchos servicios básicos en la zona.

Durante gran parte del siglo pasado y hasta hace pocas décadas esa tarea la cumplió en forma infatigable la dirección provincial de Vialidad con sus maquinarias, pero ese servicio decayó luego.

De modo que son comunes los reclamos de productores de distintas zonas de la Provincia, entre ellos los que se encuentran más cercanos como los de Magdalena, Punta Indio e, inclusive, del cercano polo frutiflorihortícola platense, a partir de la inacción oficial para acercar soluciones al problema de los caminos rurales.

No debieran ser necesarios estos reclamos ni, tampoco, extenderse en consideraciones acerca de los problemas que acarrean las redes camineras virtualmente intransitables.

Está claro que, en esas condiciones, los caminos rurales provocan trastornos, demoras, incomunicación e incumplimientos a las poblaciones, así como toda clase de pérdidas a los sectores ganaderos, agrícolas, lecheros y a la industria relacionada, ya que la producción se encuentran imposibilitada de ingresar maquinarias e insumos, así como de sacar las materias primas para su comercialización en término.