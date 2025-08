Tolosa, estación caos: confusión y mucho barro para llegar al tren

El primer día sin servicio completo de trenes en la Ciudad puede resumirse en sorpresa, enojo y una imperante búsqueda vecinal por explicaciones.

Es que hasta el domingo 31 de agosto inclusive, el Tren Roca -servicio a cargo de Trenes Argentinos que une la capital bonaerense con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- no llegará ni partirá desde la Estación La Plata.

¿El motivo? Obras de renovación integral de la vías en la porción que separa la estación de Tolosa (1 y 528) con la de 1 y 44.

La medida, anunciada la semana pasada, sorprendió a muchos pasajeros que no pudieron llegar a destino.

De esta forma, pudieron verse largas filas de pasajeros que entre el barro de la Estación de Tolosa y la desazón, debieron buscar desde esa localidad, las nuevas formas para llegar al trabajo, los hogares y las facultades en el casco urbano.

Asimismo, también hubo quienes tras largas esperas en la estación de la Ciudad, notaron que un suceso inhabitual se estaba llevando a cabo. “No sabía nada, llegué como todos los días a la Estación de La Plata y me encontré esto. Ahora tengo que tomar un colectivo o ver cómo llego a Tolosa para enganchar el tren”, contó con desilución una pasajera que a diario viaja a Constitución. Como ella, muchos usuarios se enteraron del corte recién en el andén, a través de carteles y explicaciones que parecen no ser suficientes.

“Yo estoy volviendo a Buenos Aires, pero no soy de acá. No conozco nada, no sé cómo llegar al centro desde Tolosa”, contó una estudiante. Lo cierto es que situaciones de esa índole se repitieron durante toda la mañana.

La estación de Tolosa

Una gran aglomeración de personas se pudo ver desde las primeras horas de la mañana en la estación tolosana. Una postal atípica. Donde suele haber decenas de usuarios, ayer fueron cientos en un espacio reducido.

Una porción del centenar de personas que bajó del andén, optó por caminar hasta calle 1 y 529, el lugar más cercano por donde pasa el colectivo Norte, correspondiente a la empresa Unión Platense. Desde la empresa anunciaron un nuevo recorrido que unirá ambas estaciones durante este mes

Lo cierto es que los usuarios debieron enfrentar una cantidad de barro inusitada, consecuencia de la tormenta del viernes pasado.

Asimismo, en paralelo a la estación, una decena de taxis se hicieron presentes. En diálogo con este diario, uno de ellos expresó: “Hay mucha demanda pero falta orden. No hay señalización, ni espacio para parar traquilo. Además de las calles con barro, pusieron la parada del micro donde está la nuestra”.

No todo fue quejas: hubo quienes, a pesar del contratiempo, optaron por la paciencia y valoraron el esfuerzo: “Son obras necesarias. Si es para mejorar, hay que bancársela. Nos acostumbramos a que las cosas no se informen bien, pero ojalá valga la pena cuando termine”, analizó una docente.

Las obras en 1 y 528

Desde Trenes Argentinos expresaron que en los 2,5 kilómetros que separan ambas estaciones de la Ciudad, se llevarán a cabo obras de renovación en el tendido de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Asimismo, “los trabajos apuntan a mejorar la seguridad operacional”, afirmaron desde la empresa ferroviaria. Los mismos “consisten en el reemplazo de 2.060 metros de vías entre Tolosa y La Plata”, continuaron.

Específicamente, entre las tareas a realizar, se destacan el recambio de durmientes de madera por hormigón armado, la sustitución de la piedra balasto y el ajuste de la geometría en la nueva estructura de vías.