Facebook sigue de capa caída: ahora lo acusan de favorecer el tráfico sexual

Una joven, que fue víctima de abuso promovido por una persona que conoció a través de la red social, presentó una demanda por 1 millón de dólares

Una víctima de tráfico sexual de Texas, Estados Unidos, presentó una demanda contra Facebook, argumentado que la red social ofrece a los tratantes un medio sin restricciones para "acosar, explotar, reclutar, preparar... y extorsionar a menores para el comercio sexual".

La demanda fue interpuesta en Houston contra Facebook, contra el clausurado sitio de clasificados Backpage.com y contra los propietarios de dos hoteles de esa ciudad.

La demanda pide al menos 1 millón de dólares como indemnización a nombre de una mujer identificada como "Jane Doe", quien tenía 15 años cuando dice que fue agredida sexualmente en 2012 después de ser encontrada y reclutada por un tratante de blancas en Facebook.

Facebook debería ser responsabilizado por la conducta de los tratantes de blancas debido a que la red social se ha convertido en el "primer punto de contacto entre los tratantes y estos menores de edad. Facebook no sólo ofrece una plataforma sin restricciones para que acosen a menores, sino que también los cubre con credibilidad", afirma la querella.

Annie McAdams, abogada de la mujer que interpuso la demanda, dijo que su clienta se hizo amiga de un usuario de Facebook que se ganó su confianza y prometió darle empleo como modelo.

Sin embargo, la otra persona la obligó a realizar trabajos sexuales a las pocas horas de haberla conocido. Fue violada y golpeada por personas que le habían pagado al sujeto, señaló la abogada.

McAdams alegó que Facebook no ha hecho lo suficiente para garantizar que los usuarios no puedan esconder sus identidades de menores ingenuos que podrían ser blancos de trata. Agregó que tampoco ha advertido a los menores de los peligros que representan los traficantes y cómo pueden operar sus redes de tráfico sexual en internet.

"Jane Doe fue objeto de trata no solo por lo que un proxeneta hizo. Ese proxeneta no podría haber reclutado a Jane Done si no fuera porque Facebook le dio acceso a ella", aseveró McAdams.

La querella surge luego de que el presidente Donald Trump promulgó en abril una nueva ley dirigida a reducir el tráfico sexual. La ley debilita un escudo jurídico para los servicios en línea que albergan contenido abusivo, incluido el tráfico sexual.