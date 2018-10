En una misa por la “paz social”, en la que participaron representantes de gremios de trabajadores, Víctor "Tucho" Fernández manifestó además que al gobierno nacional “no le interesa” mantener diálogo con la Iglesia

En una misa que se celebró en las últimas horas en la Catedral de la Ciudad, el arzobispo platense Víctor "Tucho" Fernández pronunció un duro mensaje contra el gobierno frente a decenas de representantes gremiales, muchos de ellos opositores.

En la homilía por la “paz social”, abordó el tema de la pobreza y lanzó críticas al Gobierno nacional al que acusó de “no estar interesado" por mantener diálogo con la Iglesia.

"No queremos la falsa paz que le dice a los pobres que sigan esperando”, dijo el Arzobispo de La Plata frente a representantes de ATE, Suteba, Camioneros y la “dialoguista” UPCN.

“Sigamos soñando un proyecto para todos los argentinos, esa es una lucha que construye, no es esa falsa paz que tranquiliza la conciencia. No queremos la falsa paz que les dice a los pobres que sigan esperando, que confíen en recetas inseguras. A esa paz no la queremos porque somos personas, somos pueblo, y no nos resignamos”, sostuvo el religioso, quien en los últimos meses se mostró al frente del conflicto con los trabajadores del Astillero Río Santiago, al mediar entre el Gobierno y los trabajadores.

“No le pidan a alguien que sea puro y perfecto para conectarte con él, para buscar algo que nos una detrás de las diferencias, un punto de contacto. Fíjense el cura Brochero, que era capaz de hablar con políticos que no le gustaban mucho pero siempre con un poco de viveza criolla, de realismo, le sacaba algo para los humildes. Se trata de pensar en el bien posible, en eso que hoy podemos llegar a lograr" indicó.