Guillermo: “El técnico de Boca supo cómo ganar, el de Cruzeiro no”

Hubo un cruce entre Mano Menezes, el DT de Cruzeiro, y Gustavo Barros Schelotto cuando terminó el partido de anoche. El duelo verbal se trasladó a la sala de conferencias donde Guillermo se encargó de contestarle a su colega brasileño

Menezes había sugerido que los de Boca eran unos caraduras por festejar haber pasado así.

Guillermo al respecto opinó en la rueda de prensa que “El técnico de Boca supo cómo ganar su partido; el de Cruzeiro no”.

Pero hubo más. El Mellizo también dijo que "Imagino que Mano (Menezes) estaría enojado. Es verdad que nos defendimos, no tanto como Cruzeiro en Buenos Aires. Cuando ellos vinieron a defenderse en Buenos Aires nosotros supimos cómo lastimarlo; ellos no. Y eso es un problema de Cruzeiro, no de Boca”.

El técnico de Cruzeiro no era lo que había dicho que los de Boca eran unos caraduras por festejar haber pasado así.