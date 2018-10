Para el obispo platense, al Gobierno “no le interesa” mantener diálogo con la Iglesia

“No queremos la falsa paz que le dice a los pobres que sigan esperando”, lanzó en una misa junto a dirigentes sindicales

El arzobispo platense Víctor Fernández lanzó ayer un duro mensaje en el que habló de la pobreza y la situación social en el país en el marco de una misa que brindó en la Catedral a la que asistieron dirigentes sindicales de algunos de los gremios más combativos de la Provincia. Además, señaló en declaraciones a la prensa que al gobierno de Mauricio Macri “da la impresión que no le interesa” el diálogo con la Iglesia.

“No queremos la falsa paz que les dice a los pobres que sigan esperando, que confíen en recetas inseguras. A esa paz no la queremos porque somos personas, somos pueblo, y no nos resignamos” dijo “Tucho” Fernández en una homilía en la que citó reiteradas veces al Papa Francisco y hasta parafraseó al ex presidente Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad”,

A la misa “por la paz social” que encabezó ayer por la tarde en la Catedral platense asistieron dirigentes sindicales de varios sectores. Estuvieron el secretario general de Suteba Roberto Baradel y el secretario general de ATE Provincia Oscar de Isasi, que esta semana fue procesado por la Justicia por la toma del ministerio de Economía. Además, estuvieron Julio Castro (Sosba), Miguel Ángel Zubieta (Salud Pública), Carlos Quintana (UPCN) y Leandro Ciriaco (Juventud de la CGT).

Tras la homilía, “Tucho” Fernández formuló declaraciones a la prensa en las que dejó fuertes definiciones. Dijo que “todavía no hemos advertido toda la gravedad que tiene”, la situación social del país. “Los síntomas están apareciendo ahora. Algunos se van acrecentando poco a poco. Hay gente que todavía llega al día 30, otros que ya no llegan y otros que ven que el mes se les hace cada vez más largo”.

“Y cuando uno ve eso, descubre que el problema es real, que no es disfrazado ni inventado por algún medio opositor”, lanzó.

Fernández, un sacerdote cercano a Francisco, dijo en ese marco que al Papa “le preocupa” el clima social en la Argentina. “Siempre le preocupó porque sabe que la guerra termina perjudicando siempre a los últimos, que son los que más sufren”. Y agregó: “Los que tienen recursos saben siempre cómo zafar. El que tiene plata compra del dólar cuando está barato y lo vende cuando está caro”.

Además, hizo referencia a la intervención del Arzobispado y la Pastoral Social platense en el conflicto por el Astillero Río Santiago. Dijo que cuando fue la ocupación del ministerio de Economía por parte de los gremios llamó al ministro Hernán Lacunza. “En seguida aceptó la mediación porque estaba preocupado por el clima que se estaba generando”.

Y no descartó que la mediación se extienda al conflicto docente. “Veremos cómo sigue la cosa”, señaló.

“PAZ SOCIAL”

En su homilía, Fernández habló a los dirigentes sindicales y sociales con un mensaje en el que les pidió “seguir soñando un proyecto para todos los argentinos”. En ese marco, pidió tener cuidado ante “algunos interesados que apuestan a dividirnos a los que defendemos los derechos sociales. No caigamos en esa trampa dañina y peligrosa”.

También dejó un mensaje sobre la “grieta”, al aconsejar “no le pidan a alguien que sea puro y perfecto para conectarte con él para buscar un punto de contacto”. “Ese tipo que piensa distinto, que quizás tiene una ideología que no te convence no es el mal absoluto, ¿no podrá aportar él también algo útil, que sirva para una sociedad donde haya lugar para todos?. Dice el Papa Francisco: hay que aceptar el conflicto, hay que sufrirlo y después resolverlo y convertirlo en el eslabón de un nuevo proceso. Salir por arriba y construir algo nuevo, superador. Si nos descuidamos, la realidad se nos escapa de las manos y la única verdad es la realidad”, señaló.