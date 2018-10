Las verduras y hortalizas agroecológicas ganan terreno en el mercado local

De la mano de una mayor consciencia del cuidado de la salud y un sistema de venta del productor al consumidor, los productos sin agroquímicos suman seguidores en la Ciudad

| Publicado en Edición Impresa

Nicolás Maldonado

nmaldonado@eldia.com

En 2015, luego de que algunos miembros de su familia se intoxicaran severamente y varias compañeras suyas perdieran bebés, Delina Puma decidió dejar de usar agroquímicos en su producción. Aunque algunos vecinos le decían que era un disparate, que se iba a fundir, ella sabía que otros pocos estaban empezando a incursionar en el cultivo agroecológico y no les iba mal. Después de todo, hace apenas cincuenta años nadie usaba agroquímicos y las verduras también crecían, se dijo entonces y comenzó a recorrer un camino que “una vez que se prueba no tiene vuelta atrás”, asegura hoy.

“La verdad es que hemos estado engañados durante mucho tiempo. Muchos siguen creyendo que sin agroquímicos la verdura viene más chiquita, más fea o en menor cantidad, y no es así. Nosotros hemos llegado a sacar lechugas de hasta cerca de un kilo sin curar las plantas, y además de venir mucho más linda en color y sabor, la cantidad que sacamos no es menor que lo convencional”, cuenta Delina desde su quinta de Abasto donde produce acelga, espinaca rúcula, tomate, berenjena, zapallitos, zucchini, zapallo anco y ajíes, entre otras hortalizas de estación.

Delina no fue la única productora del Gran La Plata que con apoyo técnico y aprendiendo de sus pares emprendió esa transformación. Hace tres años cuando ella empezó a incursionar en la agroecología eran apenas doce los productores de la zona que lo hacían y entre todos no sumaban quince hectáreas. “Ahora somos ya 89 familias y esperamos ser cada vez más”, dice en referencia a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la organización que los nuclea y desde donde aspiran poner en marcha a fuerza de ejemplo una pequeña revolución.

UN “ABUSO SIN REGULACION”

El cultivo agroecológico es una forma de producción que -a diferencia del agroindustrial que en las últimas décadas domina ampliamente tanto el cinturón frutihortícola de La Plata como los otros grandes centros de producción del país- no utiliza productos químicos para curar las plantas. En su lugar se basa en bio insumos (productos naturales de elaboración casera) y corredores biológicos (otras plantas entremezcladas) para mantener la producción a salvo de las plagas que las puedan arruinar.

“En este tiempo comprobamos que no es necesario curar las plantas con químicos, que además dañan la salud de nuestras familias. Podemos usar una gran variedad de bioinsumos caseros que hacemos nosotros mismos a base a ortiga, paraíso, albahaca, ajo o ají”, explica Delina, quien reconoce que si bien se trata de un desafío cuando uno viene acostumbrado a fumigar con agroquímicos ella y otros han logrado ponerlo en práctica con efectividad y sin perder rendimiento en su producción.

En compensación a ese esfuerzo, la agroecología no sólo les evita a los productores estar expuestos al uso de químicos potencialmente muy peligrosos para su salud, sino que además les permite cuidar sus suelos para que sean productivos por muchos años más. “Hoy en día la mayoría de los consumidores no tiene idea de cómo se producen las verduras que consumen a diario y que creen que les hacen bien. Estos agroquímicos no sólo nos dañan la salud sino que están arruinando nuestros suelos. A los cinco o seis años uno ya no puede producir porque matan la tierra. Hay incluso productores que aseguran que a los dos años de usarlos su tierra ya no rinde igual”, asegura Delina al señalar que “es impresionante el abuso que se ha hecho de estos productos sin que nadie regule su aplicación”.

Desde el año 1997 hasta la fecha, el aumento del uso de agrotóxicos ha aumentado más del 250 % en nuestro país: en apenas dos décadas se pasó de 120 millones litros a más de 400 millones litros por año en la actualidad. A tal punto llega su incidencia sobre el ambiente de nuestra región que investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP comprobaron que hasta un 80% de muestras de lluvias tomadas en La Plata contenían concentraciones variables de atrazina, glifosato y AMPA (el principal producto de la degradación de éste último herbicida, que produce daño a nivel celular).

AGROECOLOGICO VS. ORGANICO

“La agroecología es el camino para frenar el avance del modelo agroindustrial, cuyas consecuencias sobre la salud de la gente y los suelos se viene observando desde hace ya tiempo y en los próximos años se va a ver mucho más”, cuenta Isidro Gauna, integrante del Movimiento Agroecológico de La Plata, quien reconoce que si bien se trata de un concepto que todavía resulta ajeno al común de los consumidores se ha venido popularizando a la par de una mayor consciencia del peligro que entrañan los agroquímicos para la salud.

“Aunque hace unos años muy poca gente sabía lo que significaba agroecológico, hoy es una palabra que se oye cada vez más entre los consumidores, porque se la asocia pequeñas producciones familiares que cuidan el suelo, que no contienen agroquímicos y que no por eso cuestan más”, señala Gauna haciendo referencia a uno de los mayores obstáculos que el Movimiento Agroecológico reconoce que debe superar para lograr una mayor inserción.

“Así como nos hicieron creer que los productos sin agroquímicos son más chiquitos y menos vistosos, también tiende a creerse que resultan mucho más caros para el consumidor, cuando en realidad no es así. Lo que encare a los alimentos orgánicos no es la forma en que se producen sino su certificación, un proceso que los agroecológicos no tienen porque la garantía surge del hecho de que quien vende esa verdura es quien la produce con su familia”, explica.

“Es cierto que cuesta un poco más de trabajo (producir alimentos sin agroquímicos), pero el costo se compensa si uno lo vende directo al consumidor”, explica por su parte Delina Puma. Esta estrategia de comercialización, que evita el costo de intermediarios al no pasar por los mercados centrales, constituye precisamente la estrategia que le ha permitido tanto a ella como otros pequeños productores agroecológicos de La Plata que su esfuerzo no sólo resulte redituable sino que además se empiece a popularizar.

BOLSONES A $100

La marca distintiva que ha permitido que los productos agroecológicos de la Región hayan ganado terreno en el mercado local es sin duda el “bolsón”. Cómo muchos vecinos saben se trata de bolsas de 5 o 7 kilos que contienen una mezcla variable de verduras y hortilizas de estación que se comercializan fuera del circuito tradicional. Pueden encontrarse tanto en la puerta de las facultades como en algunas ferias francas, pero además se reparten a domicilio dos veces por semana sin costo adicional previo encargo por Facebook o Whatsapp.

Esta forma de comercialización, que constituye la primera etapa de un proyecto más ambicioso del Movimiento Agroecológico, implica a su vez una forma nueva de alimentarse. “Lo que estamos proponiendo es dejar comer cualquier cosa a cualquier costo en cualquier momento del año para empezar a alimentarnos con las verduras de estación producidas en la zona, que es lo mejor para el bolsillo y la salud”, señalan desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

Mientras cada vez más consumidores eligen comprar bolsones y un número creciente de productores se capacita para dejar de utilizar agroquímicos, desde el Movimiento Agroecológico comienzan a soñar con una forma más amplia de comercialización. “Estamos en camino a abrir el primer nodo de venta de verduras agroecológicas en La Plata –cuentan-. De esa forma la gente no sólo va a tener la posibilidad de comprar bolsones pre armados sino que va a poder elegir puntualmente los productos que quiere consumir, al mismo precio y con la misma calidad”.

Desde 1997 hasta la fecha, el aumento de agrotóxicos ha aumentado más del 250 % en el país