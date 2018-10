Paro, marcha y declaraciones cruzadas en el arranque de otra semana de clases intermitentes

Desde el Gobierno salieron a criticar la medida y dijeron que el acatamiento fue del 40%. Para los gremios superó el 90%

“Hay voluntad de diálogo, pero los paros ya han hecho perder casi un mes de clases a los chicos bonaerenses, y esa no es una manera de fortalecer la escuela pública” Gabriel Sánchez Zinny Director de Cultura y Educación

“Si el Gobierno no cambia de actitud, desde el Frente de Unidad Docente le decimos que las medidas se van a profundizar; no estamos dispuestos a bajar los brazos” Mirta Petrocini Secretaria General FEB

Con un paro docente de acatamiento dispar, una marcha multitudinaria en territorio porteño y declaraciones cruzadas entre sindicalistas y funcionarios, la jornada de ayer marcó el inicio de otra semana en la que decenas de miles de chicos de la Provincia no tendrán cinco días seguidos de clases.

Se trató de las primeras 24 horas del paro de 48 decretado por los gremios Suteba, Feb, Amet, Udocba y Sadop, que pasado mañana se verán las caras con los representantes del gobierno bonaerense en otro capítulo de la discusión salarial más larga y reñida en lo que va del siglo.

De acuerdo con las autoridades de la cartera educativa, la adhesión a la medida de fuerza que continuará hoy fue apenas superior al 40 por ciento, un cálculo que contrastó -como es habitual- con el de los huelguistas, que elevaron la estimación hasta el 90 por ciento.

“Nosotros queremos ponernos de acuerdo y cerrar la paritaria, tal como lo hemos manifestado las 18 veces que nos reunimos con los gremios; lo que no nos parece razonable es que en el camino de negociar se queden los chicos tantos días sin clases” advirtió, en este contexto, Gabriel Sánchez Zinny, director general de Cultura y Educación provincial: “las medidas de fuerza han hecho perder casi un mes a los alumnos bonaerenses y eso no tiene sentido”.

En los despachos oficiales se habló concretamente, de un 43 por ciento de respaldo al paro. Y se adelantó que el jueves, en el cónclave paritario, se presentará una oferta dentro de los márgenes “que el Gobierno va a poder pagar”.

Mientras tanto, miles de maestros nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense se concentraban en la capital federal para marchar desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, reclamando “salarios dignos y escuelas seguras” y rechazando el decreto del Ejecutivo que lidera María Eugenia Vidal que formalizó, sin dar por concluidas las paritarias, una suba del 19 por ciento en los haberes.

Ante los manifestantes, Roberto Baradel, secretario general del Suteba, sostuvo que “este colectivo de docentes no está dispuesto a bajar los brazos, y va a seguir luchando por la escuela pública y en defensa de sus derechos”. El dirigente subrayó que “pretenden recortar en un 80 por ciento el presupuesto educativo, aún después de las muertes evitables de Sandra y Rubén, mientras en paralelo aumentan una partida para fundaciones y ONGs pretendiendo hacer negocio con las escuelas; no lo vamos a permitir”.

“El día que se trate el Presupuesto hay que pararse en contra de este brutal ajuste” arengó Baradel: “hay más de quinientas escuelas que no tienen clases y la gobernadora no se ocupa, no soluciona los problemas de infraestructura y comedores escolares”.

En el frente docente consideran que el aumento salarial debe al menos igualar los guarismos oficiales de inflación que marca el INDEC, cuyas proyecciones para fin de 2018 superarían el 40 por ciento; ese planteo está lejos de lo que tienen en mente los funcionarios, por lo que no se esperan avances concluyentes en ese aspecto para el encuentro de pasado mañana.

“La gobernadora ha dejado muy claro que cada propuesta se tiene que poder pagar” ratificó Sánchez Zinny: “es algo que debe estar dentro del presupuesto de la Provincia, así que va a ser una propuesta viable en lo financiero”.