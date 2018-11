Anita Izaguirre: tiró bombas para todos lados: “Fede y Tyago me dan asco”

| Publicado en Edición Impresa

Anita Izaguirre, bailarina cada vez más famosa, se destapó como nunca en una entrevista picante y disparó con munición gruesa contra Sol Pérez, Fede Bal y Tyago Griffo.

“Sol Pérez no me saluda... hoy entró a Laflia y no me saludó. Me dijo que está enojada por lo que puse en twitter... Yo puse que enloqueció. No me mira, soy la mujer invisible, la veo muy sensible, no permite que el jurado diga nada”, disparó Anita en una entrevista radial con Ulises Jaitt.

Y fue todavía más picante cuando habló del hijo de Carmen Barbieri: “¡Qué asco Fede Bal! Se garch... a todas mis amigas, me da asco, muchas bailarinas, le conozco todas, hay muchas que no se saben, hay veranos que él estaba en títulos de revista con otra gente y salía con amigas mías. Le cubrí muchas”.

¿Qué prefiere para una noche? ¿A Fede, Mauro Caiazza o Nico Cabré? “Para tener sexo elijo a Caiazza. Cabré está muy quemado, estuvo con una amiga, Sofi Savoy”, tiró Izaguirre.

La última bala se la dedicó al hijo de la “Bomba” Tucumana: “Me da asco lo que dijo Tyago de que estuvo con ocho mujeres en un día, es de poco hombre, esa excesiva necesidad de mostrar que es el macho alfa y demuestra todo lo contrario, el que tiene que demostrar todo eso realmente no lo es. Tiene graves dudas con su sexualidad, le escribió a un compañero mío, le mandaba mensajes. No volvería a estar con Tyago, qué horror, no estaba bien psicológicamente para haber estado con alguien así”, disparó la artista.

No todo fue superficialidad en la nota porque la bailarina contó que sufrió una situación de abuso, cuando era una nena. En Instagram hay mucho acoso sexual cibernético, un millón de veces. “No lo conté nunca por respeto a mi familia, yo era muy chica y un adulto me estaba tocando las tetas y en ese momento no sabía: era el tío de una amiga mía”.