¿Tristón o picarón?: confuso episodio familiar con Tristán

Tristán tuvo ayer una mañana muy agitada. El actor quedó involucrado en un confuso episodio familiar, que terminó con la intervención de la policía y del SAME, en su departamento de la calle Beruti al 2400, en el barrio porteño de Recoleta.

La versión más explosiva indicó que, tras una violenta discusión con su hijo mayor, Federico, el humorista de 82 años lo habría amenazado con un arma de fuego. El joven, tras la pelea, se fue a dormir a la casa de su madre, y ayer a la mañana cuando quiso entrar al departamento no pudo y llamó a su hermano, Hernán, para que lo ayudara, pero al ver que el humorista no abría la puerta, decidieron llamar primero al SAME y a la Policía.

“Mi padre es un hombre de 82 años, se encerró en el departamento, a mi hermano lo acaba de apuntar con un arma y lo quiso tirar de un décimo piso. Tenemos miedo porque se va a prender fuego todo. Se atrincheró”, tiró Hernán.

Todo era una gran tensión, a la que se sumó la cobertura mediática y muchos policías. Pasadas las 10 de la mañana, se rindió.

Tristán fue entonces atendido por médicos de una ambulancia del SAME y trasladado al hospital Fernández. “Estoy bien”, dijo frente a las cámaras mientras subía a la ambulancia, y negó tener armas, algo que la policía habría constatado al revisar el lugar.

“Fue un susto porque pensamos que le había pasado algo”, explicó Federico a la prensa, y reconoció que hubo una pelea con su padre, al parecer, porque es una persona “sexualmente activa” que quería quedarse solo para tener intimidad con un señorita. Algunas versiones aseguran que a los chicos les preocupaba que su padre estuviera con una “viuda negra”. Otras indicaban que Tristán habría tenido un episodio víctima de un diagnóstico de Alzheimer, algo que negaron.

Al correr la tarde, otro rumor se instaló: ¿fue todo un acting para promocionar el próximo espectáculo del humorista? Natalia Sánchez, nieta del cómico, dialogó con Pimicias Ya y acusó a su tío Federico de armar todo este episodio para salir en los medios.