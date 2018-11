¿Es Pachorra Scaloni?

Chiquito dijo que el actual proceso del entrenador albiceleste, le recuerda al comienzo de la era del técnico que fuera subcampeón del mundo en Brasil. Se basó en los cambios profundos que ambos se animaron a realizar

| Publicado en Edición Impresa

Una vez más, Sergio Germán Romero está en el país como parte de la Selección nacional que en este caso disputará dos partidos contra México, y en declaraciones a la prensa, con la autoridad que le significa ser uno de los jugadores con mayor trayectoria de los que por estos días se está entrenando en el predio afista de Ezeiza, destacó que el actual entrenador albiceleste Lionel Sebastián Scaloni “está haciendo un cambio importante” en cuanto a nombres en la conformación del plantel.

En este marco, el arquero surgido en Racing y actualmente en el Manchester United inglés, que defendió el arco del representativo de la Argentina en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, destacó el actual proceso, comenzado tras el fracaso que significó la actuación en la Copa del Mundo Rusia 2018, y lo comparó con el que llevó adelante Alejandro Sabella, lo cual no es poco teniendo en cuenta que bajo la conducción de Pachorra, el ex técnico de Estudiantes, definió el Mundial 2014 de Brasil.

“Scaloni hizo un cambio importante y dio un buen volantazo, me hace recordar a Sabella cuando asumió y enseguida llevó gente nueva al seleccionado”, manifestó Chiquito, el misionero de 31 años, original de la pequeña ciudad de Bernardo de Irigoyen, que limita con Brasil y es cabecera del departamento General Manuel Belgrano. Para los periodistas que cubrían ayer la actividad de la Selección en el predio Julio Humberto Grondona resultó una verdadera sorpresa.

Sabella se hizo cargo del seleccionado nacional tras la gestión de Diego Armando Maradona en Sudáfrica 2010, acompañado por el profesor Pablo Blanco en la preparación física y la dupla Claudio Gugnali-Julián Camino, con quienes ganó altura como director técnico al frente del Pincha, y para seguir con la compararlo de Scaloni, el nacido en Pujato, provincia de Santa Fe, desempeña las funciones con Luis Martín como profe, Pablo Aimar como segundo, y Walter Samuel, que se incorporó tras cruzar el límite de entrenador interino.

Chiquito, que se perdió de jugar el Mundial de Rusia por una lesión, evitó cualquier tipo de referencia a Jorge Sampaoli, el responsable de apurar su desafectación del plantel que viajó a Rusia, y justificó la decisión de la AFA de solicitar que para los partidos contra México, del viernes en Córdoba y del martes en Mendoza, no fueran convocados los jugadores de Boca y River que están en medio de la definición de la Copa Libertadores.

“Es lo mejor, porque es probable que no pudieran estar al 100 por ciento con la cabeza en la Selección, y sería negativo para todos, incluyendo acá a los clubes e incluso a ellos mismos. Están en una etapa muy lindo, y merecen vivirla en su plenitud”, resumió quien valoró estar rodeado de juveniles, pues “me hacen recordar a mis primeros llamados, y me rejuvenecen”.

“Físicamente me encuentro bien y como siempre intentaré sumar desde donde me toque... La idea es hacer dos buenos partidos, dejar todo por la camiseta”, completó quien en esta previa comparte el plantel junto a Agustín Marchesín, del América de México, Jerónimo Rulli, de la Real Sociedad de España, y Paulo Dino Gazzaniga, que a los 26 años llegó al Tottenham Hotspur procedente del Rayo Vallecano de España, y fue muy valorado por Mauricio Pochettino en un encuentro con Scaloni.

“Me gusta regresar a mi país y sentir el cariño de la gente. Espero hacer dos buenos partidos si me toca jugar”, completó Romero mientras firmaba autógrafos a los simpatizantes que se acercaban a saludarlo y en algunos casos debía contestar repreguntas formuladas a partir del referido elogio dirigido al actual entrenador del seleccionado, al ser incluido en la línea de Sabella.

En lo que tiene que ver con los antecedentes, Lionel Scaloni, como Sabella, también vistió la camiseta de Estudiantes, y en lo que tiene que ver con otras cuestiones, Pachorra fue convocado por Julio Grondona, presidente de la AFA por aquel entonces, a raíz del exitoso trabajo realizado al frente del Pincha, que incluyó la obtención de la Copa Libertadores, mientras que el Gringo surgió como alternativa de Claudio Tapia luego de trabajar en Rusia en el cuerpo técnico de Sampaoli y dejar buenas sensaciones, en todo sentido, a partir del campeonato Sub-20 en España disputado a la vuelta del Mundial con un equipo armado de apuro.

Los marcados por la AFA como principales candidatos para comenzar una “refundación” del conjunto nacional no pudieron ser convencidos, y como la conducción de Lionel Scaloni se desarrolló en los mejores términos, no se descarta su confirmación en el cargo, ese en el cual acaba de recibir un elogio gigante de Sergio Romero, quien lo comparó con Sabella. Lo que no es poco.