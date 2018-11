| Publicado en Edición Impresa

El técnico de Racing, Eduardo Coudet, admitió ayer que el mediocampista chileno Marcelo Díaz tiene “comprometido un menisco” en la rodilla izquierda y evaluará una operación que lo marginará el resto de la temporada.

“Me preocupa la situación de Marcelo Díaz, no lo veo bien de su lesión. No sé si no lo perdemos porque tiene un menisco comprometido. En estos días se verá si se lo opera”, manifestó Coudet en diálogo con radio La Red.