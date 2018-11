El cantante de La Beriso frenó al público que comenzó a insultar a Macri

Fue durante el show que la banda dio el sábado en Vélez. ¿Cuáles fueron las palabras de Rolo Sartorio?

El sábado último, La Beriso festejaba con un show en Vélez sus 20 años en la música. Y hubo un hecho que trascendió más allá del espectáculo en sí mismo.

Durante un pasaje del recital, Rolo Sartorio, dirigiéndose al público, agradeció su presencia y el esfuerzo económico que significa hoy sacar una entrada para ver a un artista.

"Quería agradecerles porque sabemos que el país está casi destruido y sabemos que es muy difícil pagar una entrada para ver artistas, así que muchas gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias, de verdad", dijo el cantante de La Beriso.

Casi de inmediato, parte del público tomó las palabras de Sartorio como un disparador para comenzar a insultar al presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, al instante, Sartorio los frenó pidiendo que "no puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas, no votamos contra nadie".

"Disfrutemos y dejemos disfrutar, no vayamos en contra de nadie", agregó.