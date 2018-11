Hindú empezó a jugar su campeonato y ya se instaló en la final del URBA Top 12

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la segunda semifinal del URBA Top 12, Hindú le ganó ajustadamente a Belgrano Athletic por 26 a 21 y se instaló nuevamente en la final y reeditará junto a Alumni el mismo partido definitorio del año pasado.

Los Don Torcuato hicieron uso de la madurez de su juego para vulnerar al segundo clasificado de la fase regular y frustrarlo una vez más. Pero lo dicho ciento de veces: el rugby a nivel nacional es un deporte que juegan muchos equipos pero que siempre termina con Hindú definiendo todo.

Sin embargo ayer en el CASI arrancó con un try en contra prácticamente desde el vestuario por el try de intercepción de Tobías Bernabé que le interceptó una pelota en mitad de cancha al veterano Hernán Senillosa, que luego tendría su mini revancha personal al marcar el try del triunfo.

No obstante, el try del fortísimo Federico Graglia, empardó las cosas y a partir de ahí el control psicológico y deportivo del encuentro, fue dominio absoluto de Hindú, que sin jugar un rugby descollante, hizo gala hasta el final de su oficio para instalarse nuevamente en la final del torneo más exigente de la Unión de Rugby de Buenos Aires y buscará el próximo domingo 25 el título número 11 en el ámbito del rugby porteño, aunque claro está, enfrente estará con el ánimo por las nubes Alumni que borró de la final a San Luis en un partido que a la postre terminó siendo histórico y buscará vengar el 20-27 de la última final ante Hindú.