Monzó ratificó su decisión de no postularse a su reelección en el 2019

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ratificó hoy su decisión de no renovar su banca en las elecciones de octubre de 2019 cuando termine su mandato, como se lo había anticipado a fines de abril al presidente Mauricio Macri y al Jefe de Gabinete Marcos Peña.

"No busco nada. Me preguntan y contesto, se trata de una decisión que tengo tomada hace mucho tiempo", dijo Monzó hoy al portal Infobae y señaló que "ya hice el duelo, voy a cumplir con mi mandato institucional, pero no voy a reelegir"".

En abril, Monzó comunicó su decisión de desistir de un nuevo mandato debido a diferencias con integrantes del gobierno y en varias entrevistas cuestionó al asesor de imagen del macrismo Jaime Durán Barba.

Por entonces hasta se especuló con la posibilidad que fuera a dirigir una embajada pero ante la coyuntura económica permaneció en su puesto y participó de las negociaciones junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para acordar con el peronismo la sanción del Presupuesto 2019.