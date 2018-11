Sol Pérez contra Cristian U.: ella denunció acoso, y él la subestimó: “Es una quilombera”

Aunque la rubia no mencionó al ex “GH” en su denuncia, las cámaras lo fueron a buscar porque fueron parte de “Combate”

Sol Pérez denunció ayer que cuando comenzó su carrera en los medios, un hombre la acosó y quiso besarla a cambio de seguir en la pantalla chica.

Aquello habría pasado en 2014, cuando ella estaba como participante de “Combate”, el certamen de El Nueve. La modelo fue parte de la primera temporada, y a principios de 2015 volvió como figura para la tercera generación. Pero ese año renunció al ciclo que entonces conducían Thiago Batistuta y Fierita Catalano en medio de un escándalo.

“Era una situación constante. Me decían: ‘Dame un besito, dame un besito. Si me das un besito no te nominamos’. Yo lo hablé con la producción en su momento y nada. Decidí renunciar no solo por eso, sino por un montón de otras cosas”, describió en el ciclo radial “El show del espectáculo”.

Sol no quiso revelar el nombre del hombre que la acosó porque no le quiere dar “fama”. “No dije el nombre en su momento y no lo voy a decir nunca jamás, pero porque a esta persona le encantaría que yo lo dijera. Yo les puedo asegurar que le sumaría que lo nombre. Es tan cínico que le gustaría”, aseguró.

Del sujeto en cuestión, la actual participante del “Bailando” se limitó a decir que “era un pseudofamoso. Estoy segura de que no fue solo conmigo y estoy segura de que un montón de otras chicas sí lo hicieron, lo besaron. Pero en su momento lo hablé con producción y decidí irme porque nadie me respaldó ni nada”, lanzó.

Y aunque ella nunca reveló quién era el hombre que la acosó, en “Los ángeles de la mañana” señalaron a Cristian U. ¿Por qué? Era el capitán del equipo al que pertenecía Sol Pérez. Y lo “sacaron” por las características que ella dio y quiénes eran sus compañeros por entonces.

Cristian, desde luego, se defendió: “Chicos, es Sol Pérez. Es una quilombera”, fue lo primero que respondió, y sostuvo: “No sabe jugar en televisión. Tiene que haber un límite. Hay un montón de mujeres acosadas de verdad que luchan todos los días por tener un botón anti pánico. Hay cosas reales con las que no se puede jugar en televisión”.