El Reino Unido trata de calmar a España por Gibraltar y el Brexit

| Publicado en Edición Impresa

May y Jean-Claude Juncker, jefe de la Comisión Europea, en Bruselas

MADRID

La premier británica Theresa May recalcó ayer que no excluirá a Gibraltar de las negociaciones por el Brexit, intentando calmar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien insistió en que vetará el acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) en la cumbre de Bruselas de este domingo si no se satisfacen sus demandas respecto al peñón.

En la cumbre del domingo, los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la UE deben aprobar dos documentos: el acuerdo de retirada del Reino Unido del bloque, y la declaración política, que servirá de base para negociar un posible acuerdo comercial entre Londres y Bruselas. Sin embargo, Madrid rechaza ambos textos argumentando que no blindan su derecho de veto en las negociaciones futuras que han de definir en detalle la relación con Gibraltar. Un asunto sensible, ya que el rico enclave británico da empleo a miles de trabajadores transfronterizos, que cada día van allí desde el vecino Campo de Gibraltar, una comarca española con más de 30% de desempleo. (AFP)