Siciliani vs. Darthés: “Percibí algo raro y decidí protegerme”

La actriz contó la mala experiencia que vivió cuando hicieron “Patito Feo”: “No hubo posibilidad de acoso, porque sentí las alarmas”

Griselda Siciliani, hace años, fue coprotagonista junto a Juan Darthés de “Patito Feo”, una experiencia que, según contó ahora, no fue buena.

En el marco de una entrevista con “Intrusos”, la actriz reveló qué la llevó a cortar la relación que mantuvo con el actor y cantante. “No hubo posibilidad de acoso, porque sentí las alarmas. Percibí algo raro de Juan Darthés y decidí protegerme. Dejé de hablarle”, aseguró en el programa de América.

Sobre cómo era el vínculo, Siciliani aclaró que no sufrió ninguna situación de abuso de parte del actor aunque se quejó de algunas formas.

“Teníamos diferencias profesionales, yo venía del teatro y él de las telenovelas. No le gustaba cómo encaraba yo las escenas, y cuando algo no le gustaba, el trato no era bueno”, manifestó.

Asimismo, reveló por qué decidió ser una de las primeras en salir a defender a Calu Rivero, quien, tras años de silencio, se animó a contar las situaciones de acoso que vivió cuando compartía escenas con Darthés en “Dulce Amor”, el éxito televisivo de 2012 de Telefé.

“La banqué a Calu porque la veía desprotegida y que no la venían tomando en serio. Pero no fue solo Calu, hablaron varias chicas”, sostuvo Siciliani.

Y se refirió a su polémica defensa a Ricardo Darín, quien, meses atrás, fue denunciado por dos ex compañeras de trabajo, Valeria Bertuccelli y Erica Rivas, por maltrato y acoso laboral.

“Creo que cada caso tiene sus aristas y uno conoce situaciones más de cerca. Yo tomé posturas diferentes y es porque conozco los detalles. Yo le dije ‘te quiero’ a Ricardo y me comí una llamarada de puteadas, yo lo banqué en el momento difícil. Y pongo las manos en el fuego por él porque sé quién es. No puedo juzgar para nada lo que haya vivido Valeria. Apoyé con cariño a un amigo al que estaban poniendo en una lista a la que no pertenece, él está muy lejos del caso Darthés”, aseguró la actriz, quien, por otro lado, negó tener nueva pareja, aunque la hayan vinculado con figuras conocidas como Abel Pintos o Dante Spinetta.