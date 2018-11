Trabajando con el enemigo: tras el cruce de Peña con De Brito, colegas de Iúdica lo mataron

| Publicado en Edición Impresa

Son tiempos complicados, de tensión, y eso repercute en el trabajo. Si no, que les pregunten a Flor Peña, Ángel De Brito, Denise Dumas y Mariano Iúdica, cuatro famosos que -algunos hace poco, otros hace algunos años- protagonizaron roces en el ámbito laboral, que ahora salieron a la luz con fuerza.

El más reciente fue el que tuvo como protagonistas a los miembros del jurado de “ShowMatch”, con lágrimas incluidas. El cruce entre ambos se dio cuando Flor dijo, en pleno programa del lunes: “Me enteré por la prensa que él (De Brito) tiene un problema conmigo. Vengo del mundo de los actores donde no decimos que el otro actúa mal. Si él abre el juego diciendo que yo no sirvo como jurado, terminan opinando todos”.

De Brito tuvo su derecho a réplica y manifestó: “Todos somos compañeros. No creo que el jurado sea más importante que los demás. Si tenés un problema plantéaselo a Tinelli o a la producción. Vos te estás victimizando para hacerme quedar como el malo de la película”.

Esa pelea en el programa de Marce trajo a la luz otro conflicto, que se conoció ayer. Fue el que Denise Dumas mantuvo con Mariano Iúdica cuando en 2013 en “Dale la tarde”.

“Si tengo que hablar de problemas reales, yo he tenido diferencias con Iúdica. Tuve un episodio personal…”, tiró la ex modelo, y aunque no quiso detallar fue Listorti quien completó: “Fue en el aire de ‘Showmatch’. Marcelo estaba conduciendo y Campi y Iúdica estaban por cag... a trompadas, a los gritos”.

Tras ese recuerdo, Carla Conte, vía Twitter, amplió: “Casi NO existe mujer que no haya tenido ‘un episodio feo’ con Iúdica, se dedica a eso. Y son muchas a las que la palabra ‘episodio’ les queda cortísima”.

A ese mensaje, una usuaria le contestó definiendo al conductor como “un asco de persona”. ¿Qué hizo Conte? Lo ratificó sin dudar: “Todas lo sabemos”.