Iván Gómez: "Hemos visto una evolución en el equipo"

Iván Gómez, una de las figuras del partido ante River que terminó con victoria albirroja por 1 a 0, habló en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino de hoy y valoró esta buena racha que consiguió el equipo hilvanando tres victorias consecutivas sin recibir goles.

"Contento por el rendimiento del equipo, trabajamos para eso y para conseguir resultados positivos me pone muy contento", destacó el volante central.

Además destacó que "ellos pusieron muchos titulares, y tiene un mérito un poco más grande. Hicimos un gran partido en recuperación y juego. Hemos visto una evolución en el equipo".

Respecto a la mejora del rendimiento, señaló que "no se daban los resultados. Cambiamos un poco más la presión y tener un poquito más la pelota. Cuando se puede jugar hay que intentar un poco más para lastimar al rival".

Desde lo personal, el mediocampista también sostuvo que "fue un partido muy importante, y tener un partido así con un rival como este, me llena de orgullo".

El mismo Chapu Braña, compañero de círculo central, dijo que estando Gómez podía retirarse tranquilo. Sobre eso, manifestó que "a uno lo pone muy contento lo que dijo el Chapu, pero hay que seguir creciendo, él siempre me habla y aconseja adentro y afuera de la cancha. Uno siempre está dispuesto a escuchar a este tipo de jugadores".

Sobre qué fue mejorando con el correr de su carrera, comentó que "creo que con el tiempo vas mejorando muchas cosas, ayuda que te hablen los grandes, estar bien de la cabeza cuando no estás. Siempre hay que seguir luchando".

Por último, contó qué le pide el técnico Leandro Benítez antes de saltar a la cancha: "Me pide que juegue con tranquilidad, que juegue simple, que quite y se la de a los delanteros. Me pide recuperación y pasar el balón simple".