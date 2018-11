Encontraron el cuerpo de Yanina Braile, la joven que navegaba con su novio en el Tigre

La joven se cayó en el Río Luján el domingo por la tarde. Su pareja fue rescatado con vida y en estado de shock

La joven que había desaparecido tras darse vuelta la lancha en la que paseaba junto a su pareja en el río Luján fue hallada muerta este martes al mediodía, a la altura de Tigre.

El hecho ocurrió pasadas las 19.30 del domingo, cuando Yanina Braile, vecina de la zona, estaba a punto de terminar un paseo junto a su pareja en una lancha pequeña.

Según contaron los testigos, el joven que tripulaba la embarcación se disponía a ingresar con la lancha a la guardería "La Rampa", ubicada unos 300 metros del Museo de Arte de Tigre. "Al ver que había muchas embarcaciones 'subidas', decidió ir hacia atrás, lo que generó un ingreso de agua por popa, que dio vuelta la lancha y luego la hundió", detalló a C5N el prefecto mayor, jefe de zona Delta, Alejandro Gaggiolo.

Ambos ocupantes -que no llevaban chalecos salvavidas- cayeron al río Luján. Yanina, según sus familiares, no sabe nadar. "Esto fue a no más de 50, 60 metros de la orilla. La gente de la guardería lo rescata a él. Como era de noche, y ella sin saber nadar, es cuestión de segundos que el panorama se complique", agregó.