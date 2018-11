Para universitarios extranjeros, La Plata tiene mucho por hacer en materia ecológica

Participan de un programa en una fundación local que es veedora de las cumbres internacionales de Cambio Climático. Y observan que la Ciudad tiene varias cuentas pendientes

Omar Giménez

Llegaron a La Plata desde distintas universidades del mundo para hacer pasantías en una fundación local que es veedora de las cumbres internacionales de cambio climático. Y, puestos a analizar el perfil ambiental de la Ciudad, observan muchas cosas que se pueden mejorar. Desde cuestiones relacionadas con la conciencia ecológica de la población a otras vinculadas a distintos aspectos de la vida cotidiana, como el tratamiento de la basura o el funcionamiento del transporte público.



Para los universitarios que llegan a la Fundación Biosfera y que viajaron, a su vez, por otros países, donde también observan la relación de las poblaciones con el entorno natural y su actitud frente a la ecología y el cambio climático, la visita a La Plata representa, además, la posibilidad de poner en perspectiva los adelantos logrados en sus propios países en materia ambiental. Y compartirlos.



“Hacemos estos intercambios desde hace 15 años y son muy constructivos. Permiten aprender mucho sobre las medidas de prevención que se toman, de cara al cambio climático en otros países. Y también ver todo lo que nos falta a nosotros, que todavía tenemos mucho por hacer en torno a este tema, ya que a diferencia de otras naciones, estos temas acá se hablan mucho, pero se implementan muy pocas acciones concretas”, dice Horacio de Beláustegui, presidente de la Fundación Biosfera.



Will Feakes (20), Andrea Sánchez Pontón (23) y Maureen Van Damme (25) son tres de los jóvenes, llegados respectivamente desde Gran Bretaña, Canadá y Bélgica que por estos días hacen su pasantía en la Fundación Biosfera. Y, después de haber recorrido ciudades de varios países observando la realidad ambiental, sostienen que en La Plata hay mucho por hacer en la materia.



Para Andrea Sánchez Pontón, que nació en Colombia pero vive en Canadá, donde se recibió de licenciada en Ciencias Ambientales en la Universidad de Calgary, hay muchas cosas para mejorar en la Ciudad en materia ambiental.

“Lo primero que me llamó la atención es que, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo, la población no toma la cuestión ambiental como una responsabilidad propia, sino como algo de lo que se tienen que ocupar otros”, observa.



También considera que, algunos indicadores que le llamaron la atención en la vía pública apuntan en la misma dirección: “se ven muchos graffitis y basura en la calle, lo que da una idea de que la población está más atenta a su espacio privado que al espacio público”.



Andrea pondera, en otro orden, que haya una plaza cada seis cuadras en la ciudad, una característica que le parece muy ventajosa comparando con otras ciudades que le tocó conocer y analizar desde el punto de vista ambiental. Pero también en este caso encuentra un contraste entre lo público y lo privado: “lo de las plazas es una ventaja, pero por lo demás es muy limitado el acceso privado al verde, se ven pocos jardines en las casas y pocos espacios con pasto en las calles”, indica.



La gestión de los residuos



Puntualmente, una de las cosas que le llamó la atención es la intensa actividad de los camiones de basura.

“Una pequeña armada de basureros que hablan de otra forma de gestionar los residuos, ya que en muchos países, incluido Canadá, hoy se hace una clasificación muy cuidadosa de la basura, se recoge de una manera más espaciada y en muchos casos se recicla, por ejemplo, como fuente de energía”.

La cuestión del manejo de los residuos también llamó la atención de Maureen Van Damme, quien llegó a la platense Fundación Biosfera desde la Universidad Libre de Bruselas, donde hizo un Máster en Periodismo, Población y Desarrollo.

“La manera en que se gestionan los residuos es muy diferente y eso es lo primero que me llamó la atención. En Bruselas hoy hay cinco bolsas de basura distinta en la que se clasifica la basura, que se recoge sólo dos veces por semana. La mayoría de esas variedades de residuos se recicla, lo que hace que, en total hoy Bruselas esté reciclando el 89% de sus residuos”, cuenta.



El transporte



Otro de los aspectos que le llamó la atención fue la organización del sistema del transporte.

“En Bruselas hay buses y metros, pero tenemos serios problemas para la circulación en determinados horarios porque hay demasiados autos que dificultan el tránsito. En La Plata observé que el sistema de transporte es bien distinto y hay algunos aspectos mejorables. Por ejemplo, las frecuencias y la cartelería, ya que una persona que no es de la ciudad tiene dificultades para saber qué colectivo tiene que tomar para ir a un lugar determinado y para encontrar señalización”.



A Will Feakes (20) que estudia en la universidad de Bristol (Reino Unido) y nació en Gales, le llama la atención que, en un momento en que muchas ciudades del mundo reducen el uso del automóvil particular en favor del transporte público y en beneficio del peatón, sobre todo en los centros, en La Plata, “todo parece estar organizado en torno al auto particular; no se prioriza al peatón y las calles se convierten, así, en demasiado peligrosas”.



Will destaca como algo muy positivo que ve en La Plata, comparado con otras ciudades que le tocó recorrer y observar, que el transporte público es “muy económico y accesible”.



Pero al mismo tiempo, considera que “hay demasiados autos circulando en el centro y muchos estacionamientos, que son una forma de alentar el uso del auto particular ”.



Will se describe como “un apasionado del transporte público eléctrico, que en el mundo gana cada vez más espacio porque es menos contaminante, pero que en la Argentina no parece ser una variable que interese”.



Los tres coinciden en mostrarse asombrados por el uso de bolsas plásticas: “Sorprende que las sigan usando, cuando hay tantas campañas actualmente en el mundo para alertar sobre los peligros del plástico”, dicen.



Otro elemento que los tres coincidieron en destacar es que en la zona del centro no hay suficientes tachos de basura.

Para Horacio de Beláustegui, “los aportes de los chicos nos resultan siempre útiles, porque nos dan otra perspectiva para el análisis. Y lo hacen desde distintas disciplinas”.



