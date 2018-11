Una figura mundial confesó que si lo llamaban venía a jugar a Boca

Cuando el mundo del fútbol está pendiente de los dos partidos que se aprestan a disputar Boca y River, en la histórica definición de la Copa Libertadores, una figura mundial reconoció que hubiera aceptado jugar para el xeneize si se lo hubiesen ofrecido.

Gianluigi Buffon, quien estuvo en la mira de la entidad boquense en el pasado mercado de pases, reconoció: "Te digo la verdad a mi no me llamó nadie directamente pero con Carlos Tevez tengo una gran amistad y si me hubiesen necesitado por él hubiera hecho una locura de ese tipo", señaló el italiano en una entrevista.

En la misma línea el campeón del mundo, añadió que "Para mi Carlos será siempre un amigo, aunque hablemos poco".

El arquero, que dejó la Juventus para jugar en el Paris Saint Germain, de esa manera confirmó que nadie lo llamó, pero dejó la puerta abierta.