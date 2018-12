El calvario del verano sin agua se prolonga en los barrios y crecen el malestar y la angustia

Todavía quedan varias zonas en que los vecinos dicen que no cuentan con el servicio. Tolosa, Gonnet, Villa Elvira y Villa Elisa, ejes de reclamos

Un calvario interminable. En eso se ha convertido este verano para miles de vecinos que, sin una sola gota de agua en las canillas, deben soportar la caldera urbana en que se ha convertido la Ciudad por las altas temperaturas imperantes. Y a medida que pasan los días, para muchos de ellos la situación se torna más desesperante.

San Carlos, Villa Elvira, Gonnet, Tolosa y Los Hornos son algunos de los barrios desde donde en las últimas horas los vecinos, en comunicación con EL DIA, pusieron el grito en el cielo por las falencias del suministro que brinda la prestataria Absa.

Este era el caso de los usuarios de la calle 607 entre 9 y 10, en Villa Elvira. Graciela Roig, una damnificada, consignó que “desde hace tres días estamos sin una gota de agua”, aunque remarcó que arrastran inconvenientes con el suministro “desde hace por lo menos tres meses”.

A raíz de este cuadro, la mujer afirmó que “estoy al borde de un ataque de nervios porque hice tres reclamos en los últimos días y no recibimos respuesta”.

Y describió: “No me puedo bañar, y al no poder bañarme no puedo ir a ningún lado. No tenemos agua ni para lavar los platos. Pasamos el 24 en estas condiciones y parece que el 31 vamos a estar igual. Es insoportable”, fue el dramático relato de Roig.

Otro sector en situación crítica por la deficiencia del suministro de agua era 137 entre 57 y 58. “Desde hace 48 horas no tenemos ni una gota”, afirmó Analía Logulo, quien por este faltante -aseguró- realizó numerosos reclamos ante Absa. La usuaria sostuvo que la empresa adujo “problemas eléctricos” que se solucionarán “cuando Edelap se disponga a solucionarlo”.

Las quejas también llegaban desde la República de los Niños, donde tres tanques de los que habitualmente se sirven vecinos de Gonnet que concurren con sus bidones estaban completamente vacíos, según reportó Luz Monteverde. Como se sabe, en esa zona de la Ciudad el agua no se puede tomar por la salinización de las napas, por lo que hasta que no se habilite el nuevo acueducto para el norte platense, deben abastecerse mediante esa precaria modalidad. “Es la única fuente de agua bebible que hay y es responsabilidad de Absa”, sostuvo la vecina, quien habitualmente practica actividad física en el predio.

DRAMA EN SAN CARLOS

En San Carlos, en tanto, la situación dista de estar normalizada. Esta semana, como informó este diario, decenas de vecinos, hartos de vivir con las canillas secas, salieron a protestar: cortaron la calle con un piquete en 146 y 32 y exigieron la urgente restitución del suministro. Ante esa emergencia, desde la prestataria dispusieron un plan de contingencia, con dos camiones cisterna de 10.000 litros cada uno, para abastecer de agua potable a los usuarios. Desde la firma aseguraron que entre semana los cortes de energía dejaron fuera de funcionamiento por unas horas las perforaciones ubicadas en: 155 y 41; 155 y 45; 147 y 52; 148 y 58; 158 y 64; 64 y 15, lo que repercutió en el servicio. Agregaron que con el suministro eléctrico restablecido, “el servicio de agua potable lo hace de forma paulatina condicionado por las altas temperaturas y los elevados consumos”.

En Altos de San Lorenzo también sufren. “Hace más de diez años que todos los días de calor estamos sin agua. Es lamentable. Afecta a toda la zona que va de Calle 83 de 25 a 28, en ambas veredas”, dijo Camila Losa, vecina de la zona.

DOS EN VILLA ELISA

En otro sector del norte platense también la pasan mal por la escasez de agua. En concreto, Augusto Denis, de Villa Elisa, se quejó por los inconvenientes que tiene en el servicio que le brinda Absa. El vecino vive en 419 esquina 13 (unidad de facturación Nº1215869) y este mes lleva al menos diez reclamos a la empresa, sin suerte. El último que hizo fue el Nº2640553, reiterado en varias ocasiones. El motivo, claro está, es la completa falta de suministro en su domicilio. Según dijo no obtuvo ninguna respuesta sobre la causa de esa situación. Y remarcó que otros vecinos padecen el mismo trastorno.

“Uno llama a Absa y te dicen que no saben porqué hay baja presión”, coincidieron desde 421 entre 10 y 11, de esa localidad. “Es terrible tener que pagar por un servicio que no te brindan. Y encima enfrente de mi domicilio hay una pérdida de agua importantísima y no la arreglan”, aseguró Jorge, otro usuario que se comunicó con el WhatsApp de EL DIA.

Por si fuera poco, desde 515 entre 155 y 156 se sumaron más voces de protesta. “No tenemos agua desde la semana pasada. Vivimos con dos adultos mayores y uno es discapacitado. No tiene ningún tipo de movilidad y hay que higienizarlo día a día como corresponde. Se nos hace difícil, como a los demás vecinos, seguir en estas condiciones”, dijeron, indignados, usuarios de ese barrio.