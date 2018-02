Bernardi: "Dejamos pasar una chance para estar arriba y soy el responsable"

El entrenador de Estudiantes, Lucas Bernardi, analizó la derrota por 1 a 0 en manos de Huracán y consideró que "no jugamos bien y el resultado es justo".

"No jugamos un buen partido. No jugamos bien y a partir de ahí, el resultado no sé si es lógico, pero es justo", dijo el DT en zona de vestuarios.

Además, consideró que "nos faltó un poco de todo, no fuimos profundo a lo largo del partido. Estuvimos imprecisos, erramos muchos pases, conectamos pocas veces y es difícil".

También agregó que "era un partido duro y dentro de eso, hay cosas para analizar para el futuro. En el funcionamiento hubo cosas buenas y cosas en las que fallamos, no estuvimos precisos y continuidad en los pases".

Respecto a la cantidad de cambios que hizo en la previa, manifestó que "elijo antes del resultado, después son decisiones con las que convivimos. Me parecía que era un partido para el que teníamos opciones y me pareció que era lo correcto. No lo analizo con el resultado puesto, si no sería más sencillo decidir".

"Siempre hay que hacer que la competencia interna se potencie porque hace crecer a los futbolistas", subrayó.

Asimismo, más allá de algunos flojos rendimientos de los jugadores, el DT se hizo responsable: "Dejamos pasar una chance para estar arriba, soy el responsable y no esquivo a nada en esto. Son decisiones, cuando las cosas no salen bien soy el responsable".

Por último, dijo que "no hay tiempo para lamentarse porque el calendario ya marca que ya hay que pensar en Nacional y ya después en Olimpo".