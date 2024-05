En busca de un giro en la mirada sobre las personas mayores

“Sector pasivo” y “tercera edad” son términos desterrados para quienes buscan promover una nueva concepción sobre la adultez. También el hábito arraigado de nombrarlos como “abuelo” o “abuela” quienes no son sus nietos. La pelea la viene dando el Instituto Nueva Edad, perteneciente a la Fundación Pro Humanae Vitae, que se propone desde hace unos años un cambio de mirada hacia las personas mayores.

Creada en 2021 con el padrinazgo de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, surgió la entidad por iniciativa de un grupo de personas que advirtieron la necesidad de generar conciencia sobre los valores y aptitudes que poseen las personas mayores, muchas veces discriminadas o ninguneadas por diversos sectores de la sociedad por el solo hecho de tener una edad que superó determinado número.

Para combatir la tendencia al “viejismo” (concepto que refiere a los prejuicios y estereotipos que tienen a los adultos mayores como objeto) el Instituto Nueva Edad ofrece charlas de concientización en distintas instituciones. En esos encuentros, que cuentan con la participación de los integrantes de la entidad y también con algunos eventuales invitados, se hace hincapié en la situación que suelen estar insertos los adultos mayores, quienes, aunque se hallen en condiciones de ser productivos y de poder aportar al progreso de la sociedad, se los margina a través de una “mirada prejuiciosa”.

Un documento emitido por la institución que dirige Sandra Campos, señala que “solamente por una cuestión de edad se le impide a una franja de la población que pueda aportar ideas y realizar acciones en beneficio del bien común, al tiempo que se la condena a una indeseada posición pasiva”.

También se destaca en el escrito la necesidad de que se dé un viraje a la perspectiva sobre ese sector social en cuanto a sus funciones, que no por haberse retirado de la actividad laboral deja de ser productivo. “Este Instituto persigue abordar la problemática de esa creciente franja de la población, con el fin de crear conciencia sobre la gravedad de esta injusta discriminación y el convencimiento de que la que la etapa que viven los adultos mayores debe ser entendida como un ciclo contributivo, y no como una carga para la sociedad”.

Asimismo, se destacó como “incomprensible” que personas que “se encuentran en el pleno goce de sus facultades físicas e intelectuales sufran dificultades para reinsertarse laboral y profesionalmente, simplemente por la persistencia de una arcaica mirada prejuiciosa sobre aquellos que han superado los 45 años”.

“Pareciera que la gente cuando llega a los 50 años ya no existe -indica Alberto Alba, presidente de la Federación de Instituciones y padrino del Instituto Nueva Edad-. Queremos cambiar esa concepción, y las charlas que brindamos tienen ese objetivo: la toma de conciencia de que las personas mayores todavía somos útiles; cumplimos años y eso hace que tengamos cada día una mayor sabiduría. La mente, la inteligencia, no se jubilan”.

Además de pugnar por un mejor lugar social en relación a las acciones con las que muchas personas mayores pueden asumir, la entidad reclama un cambio en las significaciones y las connotaciones que se manifiestan a través del lenguaje. “Nosotros somos abuelos de nuestros nietos, no de todos. No entendemos por qué la gente nos llama abuelos. Estamos en una nueva edad y no en la ´tercera edad´, y eso quiere decir que es una edad distinta, que no significa ser menos”, subrayó Alba.