Nicole Neumann contó que fue víctima de violencia de género

En una entrevista televisiva la modelo dio detalles de esa traumática experiencia

Nicole Neumann fue una de las invitadas del último programa de "PH, podemos hablar", que se emite por Telefé, y allí se refirió a la violencia de género y una vivencia personal.

"Sí, alguna vez lo dije, me ha pasado, pero también le pasa al hombre. O sea, para mí la violencia no tiene que estar en nadie, ni de la mujer al hombre ni del hombre a la mujer, por supuesto. Y hay que hablar, hay que denunciar, hay que animarse. No somos menos que el hombre, tenemos que estar protegidas. Yo no tuve que llegar a ese nivel, o quizás sí, no sé, supe salir antes", contó la modelo.

Consultada por Andy Kusnetzoff, el conductor del programa, sobre esa situación, ella contestó: "(..) no llegó a un nivel que haya tenido que hacer denuncia ni nada, pero creo que la violencia no es buena de nadie contra nadie".

Y cerró: "Coincido que está buenísimo que las mujeres tengamos los mismos derechos, el mismo lugar y todo, por supuesto, pero también hay una línea muy finita. Porque bueno, está bien, es verdad, está la gente grande que tiene otra estructura, que es mucho más machista, conservadora".